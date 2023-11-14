Безопасны, красивы, неприхотливы: топ-5 растений для детской комнаты (фото)

Цветы для детской должны быть выносливыми: выдерживать нехватку света, иметь мощную корневую систему и не быть токсичными.

Related video

Живые растения в доме – это всегда очень красиво, особенно если они ухожены и здоровы. Такие цветы не только радуют глаз, но и придают интерьеру изысканность и уют, очищают воздух и просто поднимают настроение. Мы уже писали, какие растения обладают лечебными свойствами, а какие привлекают в дом любовь и деньги. Теперь поговорим о том, какие растения лучше всего ставить в детские комнаты. Ресурс Minty собрал несколько вариантов, и мы предлагаем ознакомиться вам с ними, чтобы сделать правильный выбор.

Выбирая цветы для детской, необходимо убедиться, что они выносливы, то есть могут переносить более низкие требования к освещению и воде, а также к периодическому падению или вырыванию. Вместе с тем они должны быть привлекательны и сочетаться с дизайном не только детской, но и рывку), но также привлекательны для глаз, чтобы вы могли нести тот же смысл. дизайн, который вы применили к остальной части вашего дома, вплоть до детских комнат.

Нефролепис (бостонский папоротник)

В зависимости от возраста вашего ребенка лучше всего начинать с "безопасных" растений, то есть растений, которые не вызывают раздражения кожи из-за своего сока или расстройства желудка при проглатывании. Нефролепис — фантастический вариант, поскольку он может мгновенно преобразить пространство своей формой и размером. Многие папоротники безопасны для детей, однако нефролепис – одно из самых неприхотливых растений, которое выглядит роскошно, свисая с вазона.

Нефролепис

Хлорофитум

Хлорофитум — еще одно комнатное растение, которое прекрасно подойдет для детской, поскольку оно переносит слабый свет (поэтому его не побеспокоит, если вы закроете жалюзи во время сна), и оно быстро растет и обладает необычной привычкой. Он выпускает детки (или паучки), которые похожи на паучков, парящих в воздухе и создают каскадную структуру. Хлорофитум отлично смотрится на полке. Детям он тоже нравятся, поскольку можно взять "детку", посадить ее в другой горшок, чтобы наблюдать, как они растут.

Хлорофитум Фото: their.leafylife/instagram

Арека (пальма)

Если вы решили выбрать более крупные и эффектные растения, необходимо убедиться, что они достаточно тяжелые, чтобы не опрокинуться от удара или толчка. Арека может мгновенно заполнить угол и оживить спальню. Однако ей требуется светлое пространство, поэтому она подходит не всем.

Арека Фото: lamour

Сансевиерия

Если ваш ребенок старше или вы уверены, что он не будет грызть или рвать растения, поставьте у него в комнате вазон с сансевьерией. Она пользуется популярностью из-за ее архитектурной формы и невероятных очищающих способностей. На самом деле это одно из немногих комнатных растений, способных очищать воздух и выделять кислород в течение ночи (процесс, известный как метаболизм крассуловой кислоты), поэтому для достижения наилучших результатов размещайте его на расстоянии не более 1,5 метров от кровати вашего ребенка. Они также не требуют особого ухода и света, им хватает одного полива в месяц. Однако имейте в виду, что эти растения умеренно токсичны и могут вызвать отек и онемение языка при употреблении в больших дозах.

Сансевиерия Фото: "Растениевод"

Аспидистра высокая

А если хотите нерушимого, не ищите дальше аспидистры. Безопасные для детей и домашних животных, эти растения могут переносить некоторое пренебрежение, сохраняя при этом свою пышную темно-зеленую листву, создавая ощущение "джунглей" в любом пространстве. Они тоже предпочитают находиться в горшке, так что вам не придется беспокоиться о пересадке в ближайшее время.

Аспидистра Фото: botanik_uz

Ранее Фокус писал, как отучить кошек грызть комнатные растения.