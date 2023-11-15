Миллионера из Кремниевой долины обвинили в разрушении природного памятника в Юте

Миллионер-инвестор Эндрю Чен и его невеста, бывшая королева красоты, Мисс Ирландия, замусорили природный памятник после свадьбы.

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Свадьбы на свежем воздухе пользуются популярностью. Но иногда они выходят из-под конроля. Так, миллионера-инвестора из Кремниевой долины Эндрю Чена и его невесту Эмму Уолдрон обвинили в том, что они замусорили природный памятник Каслтон-Тауэр в штате Юта. Об этом пишет NYpost.

Руководство Национального парка утверждает, что живописная достопримечательность якобы осталась покрытой украшениями, мебелью, мусором и битым стеклом после свадьбы миллионера.

Сообщается, что пара из Кремниевой долины пыталась стереть информацию о свадьбе из Интернета, в то время как власти намерены запретить мероприятия возле этой достопримечательности.

Удаленное Ченом видео со свадьбы

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Инвестор Кремниевой долины Эндрю Чен и его новая жена Эмма Уолдрон, бывшая королева красоты и бывшая Мисс Ирландия, которая сейчас управляет стартапом в области искусственного интеллекта, предположительно оставили полный беспорядок в живописной достопримечательности Каслтон-Тауэр в Юте после своей свадьбы в сентябре.

На фото после церемонии видны кучи мебели и мешки для мусора, а растения испорчены следами шин.

После свадьбы остались горы мусора Фото: Pamela Gibson

Сообщается, что официальные лица дали разрешение на проведение мероприятия при условии, что это будет всего лишь "простая церемония с одной маленькой белой палаткой".

Невеста, Эмма Уолдрон, выиграла титул Мисс Ирландия в 2010 году, и с тех пор начала успешную карьеру в сфере технологий и в настоящее время руководит стартапом в области искусственного интеллекта.

Технический предприниматель Эндрю Чен возглавлял подразделение Rider Growth компании Uber, а сейчас работает венчурным инвестором в видеоигры и метавселенную.

На следующий день после их свадьбы 3 сентября член совета Касл-Вэлли Памела Гриффин, как сообщается, наткнулась на беспорядок, когда шла из своей хижины и была в ярости.

Она сказала, что видела, как грузчики из калифорнийской компании по аренде упаковывали мебель и свадебные принадлежности, добавив, что грузовик оставил глубокие следы от шин.

Когда она вернулась на следующий день, то обнаружила, что мешки для мусора, наполненные битым стеклом и едой, все еще валяются по всей территории природного памятника.

Сообщается, что мусор убирали рейнджеры Бюро землеустройства (BLM).

После того, как скандал разгорелся, Чен и его жена изменили настройки своих социальных сетей на частные. И удалили посты с фото и видео с торжества, уехав на медовый месяц в Японию.

Сообщается, что Чен и его невеста получили разрешение провести мероприятие у подножия природного памятника, при условии, что это будет "простая церемония с одной маленькой белой палаткой".

В итоге мероприятие оказалось куда более масштабным. Было установлено как минимум две палатки и длинные столы со стульями. Неизвестно, сколько человек присутствовало на свадьбе.

Также пара использовала генератор, наняла кейтеринг и построила кабинку для переодевания. Для церемонии поставили свечи даже установили туалет, который потом не забрали.

Свадьба пары, названная официальными лицами "феерией Уолдрон и Чена", привела к запрету мероприятий возле природной достопримечательности штата Юта.

Напомним, ранее калифорнийские миллионеры рассказали популярному блогеру, как заработали свои деньги.