Мільйонера з Кремнієвої долини звинуватили в руйнуванні природної пам'ятки в Юті

Мільйонер-інвестор Ендрю Чен і його наречена, колишня королева краси Міс Ірландія, засмітили природну пам'ятку після весілля.

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Весілля на свіжому повітрі користуються популярністю, але іноді вони виходять із-під контролю. Мільйонера-інвестора з Кремнієвої долини Ендрю Чена та його наречену Емму Волдрон звинуватили в тому, що вони засмітили природну пам'ятку Каслтон-Тауер у штаті Юта. Про це пише NYpost.

Керівництво Національного парку стверджує, що мальовнича пам'ятка нібито залишилася покритою прикрасами, меблями, сміттям і битим склом після весілля мільйонера.

Повідомляється, що пара з Кремнієвої долини намагалася стерти інформацію про весілля з інтернету, тоді як влада має намір заборонити заходи біля цієї пам'ятки.

Видалене Ченом відео з весілля

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Інвестор Кремнієвої долини Ендрю Чен і його нова дружина Емма Волдрон, колишня королева краси та колишня Міс Ірландія, яка зараз керує стартапом у сфері штучного інтелекту, ймовірно, залишили повний безлад у мальовничій пам'ятці Каслтон-Тауер у Юті після свого весілля у вересні.

На фото після церемонії видно купи меблів і мішки для сміття, а рослини зіпсовані слідами шин.

Після весілля залишилися гори сміття Фото: Pamela Gibson

Повідомляється, що офіційні особи дали дозвіл на проведення заходу за умови, що це буде всього лише "проста церемонія з одним маленьким білим наметом".

Наречена Емма Волдрон виграла титул Міс Ірландія 2010 року й відтоді почала успішну кар'єру у сфері технологій, а нині керує стартапом у сфері штучного інтелекту.

Технічний підприємець Ендрю Чен очолював підрозділ Rider Growth компанії Uber, а зараз працює венчурним інвестором у відеоігри та метавсесвіт.

Наступного дня після їхнього весілля 3 вересня членкиня ради Касл-Веллі Памела Гріффін, як повідомляється, натрапила на безлад, коли йшла зі своєї хатини, і була розлючена.

Вона сказала, що бачила, як вантажники з каліфорнійської компанії з оренди упаковували меблі та весільне приладдя, додавши, що вантажівка залишила глибокі сліди від шин.

Коли вона повернулася наступного дня, то виявила, що мішки для сміття, наповнені битим склом і їжею, все ще валяються по всій території природної пам'ятки.

Повідомляють, що сміття прибирали рейнджери Бюро землеустрою (BLM).

Після того, як скандал розгорівся, Чен і його дружина змінили налаштування своїх соціальних мереж на приватні та видалили пости з фото й відео з урочистості, поїхавши на медовий місяць у Японію.

Повідомляється, що Чен і його наречена отримали дозвіл провести захід біля підніжжя природної пам'ятки за умови, що це буде "проста церемонія з одним маленьким білим наметом".

У підсумку захід виявився куди масштабнішим. Було встановлено щонайменше два намети й довгі столи зі стільцями. Невідомо, скільки людей було присутнім на весіллі.

Також пара використовувала генератор, найняла кейтеринг і побудувала кабінку для переодягання. Для церемонії поставили свічки, навіть встановили туалет, який потім не забрали.

Весілля пари, назване офіційними особами "феєрією Волдрон і Чена", призвело до заборони заходів біля природної пам'ятки штату Юта.

Нагадаємо, раніше каліфорнійські мільйонери розповіли популярному блогеру, як заробили свої гроші.