Каліфорнійські мільйонери розповіли, як заробили свої статки

Блогер Ной Каган просто стукав у будинки за мільйони доларів і просив власників розповісти, як вони стали багатими.

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Каліфорнійські мільйонери розповіли свої історії успіху місцевому блогеру Ною Кагану, який просто з'явився в елітний район Ньюпорт-Біч і попросив мешканців вілл за мільйони доларів провести екскурсії, розповісти, як вони заробили свої мільйони та чи мають вони пораду людям. Про це пише Daily Mail.

Головні поради домовласників-багатіїв полягали в тому, щоб старанно працювати і проявляти ентузіазм.

Південна Каліфорнія відома своєю великою береговою лінією, пляжними розвагами і, звісно ж, гарними будинками вартістю в кілька мільйонів доларів.

Ролик Ноя Кагана

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За даними ЗМІ, за середньої ціни будинку в районі Ньюпорт-Біч майже 3,1 мільйона доларів творець контенту Ной Каган хотів дізнатися про людей, які володіють цими особняками, і про те, як вони заробили свої мільйони.

У недавньому відеоролику на YouTube Ной, родом з Остіна, штат Техас, сказав: "Будинки, які ми збираємося перевірити сьогодні, коштують від 15 до 20 мільйонів доларів. Ми збираємося постукати в деякі двері і з'ясувати, чим люди заробляють на життя, і отримати пораду для таких людей, як ви і я", — пояснив Ной, засновник додатка AppSumo.com, призначеного для підприємців. Відмовила йому тільки одна жінка, у двері якої він постукав. Решта були доволі привітними.

Перший будинок, який Ной відвідав у Ньюпорт-Біч у Каліфорнії, належав парі, яка заробила гроші на полуниці і тепер володіє кількома виноградниками. Їхній будинок коштує 12 мільйонів доларів.

"Ми займалися полуничним бізнесом. А потім ми ніби захопилися винним бізнесом. У нас є кілька виноградників на півночі, і тому в нас була своєрідна друга кар'єра", — сказала жінка, пригадавши, що її чоловік ще в школі цікавився садівництвом і полуниця була його шкільним проєктом.

"Він заснував переробне підприємство, тож ми не лише отримували свіжу полуницю, а й переробляли її для заморожування та приготування напоїв "Маргарита". А порада: будьте чесною діловою людиною — завжди говоріть правду, не намагайтеся брехати. Ви знаєте, що справді важливо в житті, це ваша сім'я, це ваша віра. А якщо ти досягнеш успіху — ти маєш повернути борг", — сказала жінка.

Наступний будинок коштував 9 мільйонів доларів і належав архітектору та фізіотерапевту.

Домовласник сказав, що вважає важливим не забувати зосереджуватися не тільки на собі, а й думати про інших.

Коли Ной запитав його про те, як домогтися успіху, він нагадав творцеві контенту, що все це відносно, і важливо не зациклюватися тільки на собі.

Наступний чоловік, який поділився мудрістю, теж був на пенсії, але працював у комерційному будівництві — будував центри обробки даних для таких компаній, як Google і Facebook, а також лікарні. Його будинок коштує 11 мільйонів. Він порадив працювати в тій галузі, яка цікава.

Сам він починав із зарплати в 21 тисячу на рік, а коли йшов на пенсію з компанії Southland, вона коштувала вже близько 2 мільярдів доларів.

"Якщо у вас немає пристрасті до того, що ви робите, тоді ви знаєте, навіщо це робити", — пожартував він.

Остання людина, у якої брав інтерв'ю Ной, була письменником, який десять років тому заробив гроші на продажі дитячої книжки і відтоді отримує прибуток від перевидань.

"Люди завжди підходять до мене і кажуть: "Я хочу написати книжку, як мені її опублікувати?". Спочатку потрібно написати книжку, а це просто вислизає від людей. Я кажу їм: спочатку напишіть книжку. А потім намагайтеся її опублікувати", — дав пораду письменник.

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