Рождественский пост 2023: новая дата 15 ноября 2023 года. Главные традиции и запреты

Рождественский пост у православных в этом году начинается 15 ноября и продлится до 24 декабря. В это время верующие исключают из рациона мясо, молоко, яйца и ряд других продуктов.

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Рождественский пост в 2023 году: новые даты: новые даты

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года дата празднования Рождества Христова изменилась с 7 января на 25 декабря. Соответственно изменились и даты Рождественского поста — теперь он начинается 15 ноября и заканчивается 24 декабря.

Рождественский пост в 2023 году: традиции и правила питания

Рождественский пост традиционно разделен на три основных этапа:

с 15 ноября по 6 декабря;

с 7 декабря по 18 декабря;

с 19 декабря по 24 декабря.

Во время первого этапа можно есть рыбу и пить вино во все дни недели, кроме среды и пятницы, ведь они считаются строгими — можно только сухое питание. Во время второго этапа можно есть растительную пищу без масла по понедельникам, по вторникам и четвергам к блюдам можно добавлять масло. На выходных можно добавить в рацион рыбу и масло, а также пить вино. Во время третьего, самого строгого этапа, можно есть горячие блюда без масла во вторник и четверг, масло в пищу разрешено добавлять в субботу и воскресенье. В понедельник, среду и пятницу нужно придерживаться сухого питания.

Во время всего поста запрещено употреблять яйца, молочную продукцию (творог, сметана, молоко, сливки, йогурт, сливочное масло), мясные бульоны, мясо.

Что готовить во время поста?

Овощные рагу и тушеные блюда: готовьте блюда, основанные на различных овощах, таких как баклажаны, кабачки, помидоры, брокколи, шпинат. Можно приготовить овощные рагу или летние запеканки.

Каши и крупы: используйте различные крупы, такие как гречка, овсянка, перловка. Подавайте их с овощами или бобовыми.

Супы: приготовьте супы, используя овощной бульон. Добавляйте различные овощи, лапшу, грибы.

Бобовые блюда: используйте чечевицу, фасоль, нут, горох для приготовления супов, каши или салатов.

Запеченные блюда: приготовьте овощи и грибы, запеченные с зеленью и специями.

Салаты: готовьте салаты со свежими овощами, зеленью и оливковым маслом.

Фрукты и сухофрукты: используйте их как закуски или добавляйте в каши и салаты.

Орехи и семена: добавляйте их в различные блюда для более насыщенного вкуса и дополнительной питательной ценности.

Что еще нельзя делать в пост

ссориться, кричать и злословить;

курить и употреблять алкоголь;

завидовать и обсуждать других людей;

устраивать шумные гуляния, вечеринки и застолья;

венчаться.

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