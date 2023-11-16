Необходимый аксессуар: какой зонт лучше выбрать для дождливой погоды

Зонтик, маленький, чтобы поместиться в кармане или в тон образу? Выберите аксессуар, который вам больше всего подходит.

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Осень и зима – это время для того, чтобы дополнить свой образ стильным зонтом. Есть те, у кого дома есть зонт на любой случай: от маленького, который можно держать в рюкзаке на случай внезапного дождя, до большого и элегантного, который можно использовать для вечерних прогулок. Но правда в том, что в большинстве случаев зонт – это единственный аксессуар, который оказался у вас дома загадочным образом. Вы даже не вспомните, откуда он у вас взялся.

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Но это аксессуар и стильный. И он незаменим в дождливую погоду, а значит может дополнить ваш осенний, или даже зимний образ. Vogue рассказал, какой зонт идеально подойдет.

Черный зонт

У каждого должен быть черный зонт: минимальный размер и компактный дизайн, чтобы его можно было положить в сумочку по прибытии в пункт назначения в целости и сохранности, но, прежде всего, в сухом виде.

Черный зонт - для любителей классики Фото: Getty Images

Даже можно приобрести два черных зонта. Когда-то считалось, что это сугубо мужской аксессуар и дамы выбирали более цветастые расцветки. Но стильный черный зонт-трость – идеально дополнит любой образ и сбережет вашу укладку и макияж.

Если вы ищете зонтик, который можно использовать только в случае крайней необходимости и всегда держать в сумке для любых нужд, выберите мини-модель с укрепленной конструкцией, чтобы всегда держать его даже в самой маленькой и элегантной сумочке.

Зонт вашего любимого цвета

Для цветного зонта нет никаких правил, просто выберите модель любимого цвета! Хотя самые аккуратные модницы часто сочетают его с нарядами, подбирая оттенки других аксессуаров, в том числе сумок и обуви.

Цветной зонт для тех, кто любит аксессуары любимых цветов

Тут снова выбор между маленьким и большим, но тут ваш выбор зависит только от вас. Например, бежевый зонт идеально сочетается с куртками нейтральных оттенков, например, с классическим бежевым тренчем или красивой теплой дубленкой, а красивая рукоять украсит ваш образ.

Прозрачный зонт для тех, кто любит дождь

Для тех, кто любит дождь и любит наблюдать за падающими каплями, то прозрачный зонт – это ваш выбор.

Прозрачный зонт для тех, кто любит дождь Фото: Getty Images

К тому же он отлично подходит к любому наряду и не скрывает лицо.

Шикарный зонт с винтажным шармом

Абсолютно британской тенденцией является зонт с клетчатым узором, среди любимых моделей которого, очевидно, зонт с принтом Burberry. Он идеально дополнит элегантный водонепроницаемый тренч нейтральных тонов.

Клетчатый зонт - это классика Фото: Burberry

А уж ручка из натурального дерева, которую удобно вешать на локоть – придаст элегантности вашему образу.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие сумки будут популярны этой осенью и зимой.