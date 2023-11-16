Необхідний аксесуар: яку парасольку краще вибрати для дощової погоди

Парасолька, маленька, щоб поміститися в кишені або в тон образу? Виберіть аксесуар, який вам найбільше підходить.

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Осінь і зима — це час для того, щоб доповнити свій образ стильною парасолькою. Є ті, у кого вдома є парасолька на будь-який випадок: від маленької, яку можна тримати в рюкзаку на випадок раптового дощу, до великої та елегантної, яку можна використовувати для вечірніх прогулянок. Але правда в тому, що в більшості випадків парасолька — це єдиний аксесуар, який опинився у вас вдома загадковим чином. Ви навіть не згадаєте, звідки вона у вас взялася.

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Але це аксесуар і стильний. І він незамінний у дощову погоду, а значить може доповнити ваш осінній, або навіть зимовий образ. Vogue розповів, яка парасолька ідеально підійде.

Чорна парасолька

У кожного має бути чорна парасолька: мінімальний розмір і компактний дизайн, щоб її можна було покласти до сумочки після прибуття в пункт призначення цілою і неушкодженою, але насамперед у сухому вигляді.

Чорна парасолька — для любителів класики Фото: Getty Images

Навіть можна придбати дві чорні парасольки. Колись вважалося, що це суто чоловічий аксесуар і пані обирали більш квітчасті забарвлення. Але стильна чорна парасолька-тростина — ідеально доповнить будь-який образ і збереже вашу укладку та макіяж.

Якщо ви шукаєте парасольку, яку можна використовувати тільки в разі нагальної потреби і завжди тримати в сумці для будь-яких потреб, виберіть міні-модель з укріпленою конструкцією, щоб завжди тримати її навіть у найменшій і найелегантнішій сумочці.

Парасолька вашого улюбленого кольору

Для кольорової парасольки немає жодних правил, просто виберіть модель улюбленого кольору! Хоча найакуратніші модниці часто поєднують її з вбранням, підбираючи відтінки інших аксесуарів, зокрема сумок і взуття.

Кольорова парасолька для тих, хто любить аксесуари улюблених кольорів

Тут знову вибір між маленькою і великою, але тут ваш вибір залежить тільки від вас. Наприклад, бежева парасолька ідеально поєднується з куртками нейтральних відтінків, наприклад, з класичним бежевим тренчем або гарною теплою дублянкою, а красиве руків'я прикрасить ваш образ.

Прозора парасолька для тих, хто любить дощ

Для тих, хто любить дощ і любить спостерігати за падаючими краплями, то прозора парасолька — це ваш вибір.

Прозора парасолька для тих, хто любить дощ Фото: Getty Images

До того ж він чудово пасує до будь-якого вбрання і не приховує обличчя.

Шикарна парасолька з вінтажним шармом

Абсолютно британською тенденцією є парасолька з картатим візерунком, серед улюблених моделей якої, очевидно, парасолька з принтом Burberry. Вона ідеально доповнить елегантний водонепроникний тренч нейтральних тонів.

Картата парасолька — це класика Фото: Burberry

А вже ручка з натурального дерева, яку зручно вішати на лікоть — додасть елегантності вашому образу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які сумки будуть популярні цієї осені та взимку.