Модні тренди: які сумки будуть популярними взимку 2023 року

У тренді — великі та місткі сумки. Навіть клатчі цієї зими модниці обирають побільше.

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Мода на сумки так само мінлива, як на одяг і на взуття, і кожен сезон — привід переглянути свої запаси й оновити або ж дістати з антресолей щось давнє, що раптово знову стало ультрамодним. Ресурс Why What Wear представляє сім моделей сумок, які дизайнери та стилісти радять придбати до зими, щоб бути завжди на піку моди.

Замшева сумка

Великі сумки були головною темою цього року, і зима 2023 — не виняток. У новому сезоні в центрі уваги — великі моделі із замші. Вони не тільки мають розкішний вигляд, а й неймовірно розкішний вигляд зі шкіряним верхнім одягом, прекрасно пом'якшуючи товстіший текстиль.

Текстурні сумки

Плюшеві сумки, сумки-букле, в'язані сумки цього сезону — must-have. Хедлайнери цього тренду — низка великих брендів, починаючи від Max Mara і закінчуючи Mango. У сезоні зима 2023 знайдеться приємна на дотик сумка на будь-який бюджет.

Сумки з гострими краями

Коли справа доходить до сумочок, силует відіграє важливу роль. На відміну від м'яких форм, показаних вище, Prada представила шикарні сумки трапецієподібної форми, на які звернули увагу багато модниць.

Сумки із закругленими краями

Ще одна ключова форма сумки зими 2023 року — півмісяць. Чи шукаєте ви структурований стиль, чи сумки з великим простором, не можна заперечувати, що сумки через плече з вигнутими лініями зараз актуальні.

Сумки з бахромою

Цього року ми стали свідками відродження багатьох західних тенденцій. Бахрома — не виняток. Вона з'явилася всюди, від Michael Kors до Ralph Lauren і Stella McCartney, до того ж не тільки на одязі, а й у декорі сумок.

Об'ємні клатчі

Клатчі завжди повертаються в сезон вечірок, але цього разу вони мають дещо інший вигляд і відчуття. Тепер ідеться про сумки, в які справді можна помістити все необхідне. З огляду на їхню оновлену форму та місткість, на полицях магазинів вони довго не затримаються.

Сумки з імітацією крокодилової шкіри

Крокодиляча текстура завжди має дуже дорогий вигляд, навіть якщо шкіра не справжня. Моделі, пропоновані Victoria Beckham і Saint Laurent, мають вищу ціну. Але якщо у вас обмежений бюджет, а бути в тренді хочеться — ви без проблем зможете знайти дешевші варіанти таких сумок.

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