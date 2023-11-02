Манікюр на листопад 2023: чотири наймодніші покриття для останнього місяця осені (фото)

Свіжий і модний манікюр підніме настрій навіть у найпохмуріший день.

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Листопад — період, коли природа не може похвалитися яскравими барвами. Дерева втратили останнє листя, небо похмуре, за вікном найчастіше дощ. А це впливає і на настрій не найкращим чином. Тож саме час додати барв у свій власний образ і розфарбувати світ навколо себе. Одним зі способів підняти настрій і внести яскравість у повсякденність — свіжий манікюр, який би відповідав модним тенденціям і радував око. Засновниця та креативна директорка салону Townhouse Хуаніта Юбер-Мійє у розмові з виданням Why What Wear розповіла про останні тренди манікюру та назвала чотири варіанти покриття нігтів, що будуть актуальними в листопаді 2023 року.

Насичений коричневий

"Коричневі відтінки — втілення елегантності в листопаді. Подумайте про насичені шоколадно-коричневі тони або відтінки, що нагадують теплий лате чи осіннє листя! Вони доповнюють затишну атмосферу сезону і чудово підходять для денних і вечірніх образів, що робить їх дуже універсальним вибором. Для створення шикарного образу я б порекомендувала надати манікюру хромоване оздоблення", — каже Юбер-Мійє.

Глибокий ягідно-червоний

За словами майстрині манікюру, червоний манікюр — вічний вибір для листопада.

"У цьому сезоні я б порекомендувала вивчити глибші відтінки, такі як бордовий або винно-червоний. Вони дуже вишукані й чудово поєднуються з осінньою модою. Ба більше, я думаю, що червоний манікюр може додати драматизму вашому образу, роблячи його ідеальним для особливих випадків або просто для того, щоб відчути себе трохи казковіше!" — зазначає вона.

Шикарний чорний

Чорний колір — фантастичний вибір для тих, хто віддає перевагу більш різкому і сучасному стилю. Цей відтінок чудово доповнює темнішу колірну палітру осені та додає нотку загадковості образу. Крім того, що такий колір несе в собі певну таємничість, він практично універсальний і актуально виглядає з будь-яким ансамблем.

Щоб домогтися ультрагладкого покриття, майстер рекомендує нанести глянсовий топ, що надає дзеркального блиску.

Французький манікюр

Класичні французькі кінчики на нейтральній або прозорій основі ніколи не виходять з моди і завжди є безпрограшним вибором для красивого манікюру.

"Цей образ поєднується з усім і випромінює позачасову елегантність, що робить його ідеальним вибором для будь-якого сезону або випадку", — підсумувала Юбер-Мійє.

Раніше Фокус писав, чому "голі" нігті ніколи не виходять з моди.