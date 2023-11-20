Соломия Витвицкая впервые после развода рассказала имеет ли отношения

Телеведущая не скрывает подробностей своего развода и отношений с бывшим мужем

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43-летняя ведущая канала "1+1" Соломия Витвицкая впервые после развода рассказала, что не одинока.

Подробностями личной жизни журналистка поделилась в интервью со Славой Деминым.

Телеведущая призналась, что сейчас чувствует себя влюбленной. Однако в подробности личной жизни вдаваться не захотела. Поэтому, кто новый избранник журналистки пока неизвестно.

Витвицкая также рассказала об отношениях с бывшим мужем Владом Кочатковым с которым она пробыла в браке с 2013 года по 2021.

Пара по согласию сторон приняла решение развестись. Без всяких ссор и выяснений.

По словам Соломии, они даже никогда не ссорились с мужем, но в один момент почувствовали, что надо расставаться.

Сейчас бывший муж Витвицкой служит в ВСУ. Пара осталась друзьями и поддерживает связь.

Журналистка отмечает, что очень счастлива, что именно так разошлась с мужем, без публичных выяснений отношений и выбрасывания грязного белья.

Также она рассказала, что решение о разводе было принято не за один день. Они даже с Владом ходили к психологу, но спасти семью не удалось.

Витвицкая также рассказала, что муж признался, что все годы чувствовал себя тенью жены, что она успешнее и реализованнее его.

Телеведущая также рассказала, что после развода почувствовала облегчение и увидела какой-то свет впереди. Хотя и не может сказать, что отношения были не счастливыми.

Напомним, также Соломия Витвицкая впервые призналась, почему до сих пор нет детей .