76-летняя Мариса Беренсон снялась для обложки Harper's Bazaar

Актриса сфотографировалась в довольно стильных образах

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76-летняя актриса и модель Мариса Беренсон стала героиней одного из восьми декабрьских выпусков журнала Harper's Bazaar España. Кадры в эффектном образе обнародовали на официальной странице журнала в инстаграме.

По версии испанского Harper's Bazaar она признана "Женщиной года".

"Ее лицо позировало лучшим модным фотографам, и она отдала себя под команду великих кино, но Мариса Беренсон избегает публичности и не хочет быть звездой. Мы поговорили с внучкой Эльзы Скиапарелли о семье, культуре как спасательном круге и важности исполнения желаний",- говорится в заметке.

В интервью Мариса рассказала о старении и его восприятии: "Старение не для трусов. Единственное, что вы можете контролировать, это то, как долго вы будете увлечены жизнью, и это помогает".

На обложке Мариса появилась в образе французского дома мод Schiaparelli.

Стоит отметить, кроме Марисы Беренсон в декабре своим лицом украсят обложку 40-летняя британская писательница и модель Алекса Чанг в образе из последней коллекции Jacquemus, 59-летняя австрийская топ-модель Эль Макферсон в Valentino, 59-летняя испанская актриса Росси Де Пальма в Balmain, 28-летняя американская актриса Индия Мур в Miu Miu, дизайнер Хуана Мартин в наряде собственного бренда, 28-летняя испанская футболистка Алексия Путеллас в Mango и 48-летняя американская актриса Ева Лонгория в образе Fendi.

Первые выпуски журнала можно приобрести в киосках уже с 21 ноября.

Напомним, Сальма Хайек продемонстрировала стильный костюм-тройку.