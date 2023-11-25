Что положить ребенку под подушку на Николая: идеи интересных подарков

Уже через две недели в Украине начинаются новогодние праздники

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В 2023 году любимый праздник детей Николай Чудотворец будут праздновать по новому календарю. Если раньше это было 19 декабря, то теперь этот праздник будут отмечать на две недели раньше — 6 декабря.

Как всегда в преддверии праздника родители в поисках интересных идей для подарков своим детям, которые с нетерпением ждут увидеть подарок под подушкой или в сапожке. Фокус подготовил идеи интересных подарков, которые точно понравятся вашим детям.

Среди вариантов могут быть настольные игры, которые будут развлечением в долгие зимние вечера, игровые наборы, книги, пазлы, спортивные принадлежности, набор для творчества. Девочкам всегда актуально — набор косметики, набор для рисования, яркие блокноты, фломастеры. Для мальчиков — машинки, конструкторы, лего.

Классическим вариантом конечно станут деньги на осуществление мечты.

Если вы не знаете, что выбрать для своего ребенка, тогда для вас точно подойдет вариант универсального подарка.

Теплые вещи Фото: Инстаграм detki.shkarpetki

Теплую одежду

Будь то младенец или подросток, носки, пижама или теплый свитер подойдет обоим. Если это ребенок ей можно выбрать теплую пижамку с любимыми мультгероями, если подросток, то можно выбрать что-то интересное и необычное. Подростки также оценят эксклюзивные носки, которые сейчас достаточно модные. Именно носки стали акцентным аксессуаром в стильном образе. Поэтому это точно беспроигрышный вариант. Подойдет и теплый свитер с интересным дизайном. Можно выбрать новогодние мотивы, свитер будет для рождественских фото, или выбрать какой-то из трендовых вариантов.

Средства ухода Фото: Инстаграм my_vibee_ua

Средства ухода

Косметические средства также всегда актуальны для подарка. Девушки-подростки любят краситься, поэтому можно приобрести косметический набор для макияжа, или набор по уходу за кожей. Парню-подростку также можно подарить набор по уходу за кожей, или набор для ванной.

Что касается детей помладше, то им можно выбрать уходовую косметику, кремчики для тела, молочко для тела, крем на зиму и тому подобное.

Украшения и аксессуары

Это те вещи, которых всегда мало. Поэтому можно приобрести часы, браслет, ремень, кепку, шапку, шарф и тому подобное.

Сладости в подарок Фото: Инстаграм bogopolskaalika

Набор сладостей

Какие детишки не любят сладкого. Можно приготовить ивент календарь на каждый день, или пакет-копилку, которая потом пригодится. Или же банально купить целый пакет любимых сладостей на весь год.

Сертификат

Если вы знаете о чем мечтает или чем увлекается ваш ребенок, тогда идеально будет купить ему сертификат на любимую процедуру или занятия. Как вариант можно приобрести ребенку билеты в кино, на каток, в детскую игровую комнату, зоопарк, кукольный театр, контактный зоопарк, интересный музей.