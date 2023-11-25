Що покласти дитині під подушку на Миколая: ідеї цікавих подарунків

Вже за два тижні в Україні починаються новорічні свята

Related video

У 2023 році улюблене свято дітлахів Миколай Чудотворець святкуватимуть за новим календарем. Якщо раніше це було 19 грудня, то тепер це свято відзначатимуть на два тижні раніше — 6 грудня.

Як завжди напередодні свята батьки в пошуках цікавих ідей для подарунків своїм дітям, які з нетерпінням чекають побачити подарунок під подушкою або в чобітку. Фокус підготував ідеї цікавих подарунків, які точно сподобаються вашим дітям.

Серед варіантів можуть бути настольні ігри, які будуть розвагою в довгі зимові вечори, ігрові набори, книги, пазли, спортивні приладдя, набір для творчості. Дівчаткам завжди актуально — набір косметики, набір для малювання, яскраві блокноти, фломастери. Для хлопчиків — машинки, конструктори, лего.

Класичним варіантом звісно стануть гроші на здійснення мрії.

Якщо ви не знаєте, що обрати для своєї дитини, тоді для вас точно підійде варіант універсального подарунку.

Теплі речі Фото: Інстаграм detki.shkarpetki

Теплий одяг

Будь то немовля, чи підліток, шкарпетки, піжама чи теплий светр підійде обом. Якщо це дитина їй можна вибрати теплу піжамку з улюбленими мультгероями, якщо підліток, то тут можна обрати щось цікаве та незвичайне. Підлітки також оцінять ексклюзивні шкарпетки, які зараз досить модні. Саме шкарпетки стали акцентним аксесуаром в стильному образі. Тому це точно безпрограшний варіант. Підійде і теплий светр з цікавим дизайном. Можна обрати новорічні мотиви, светрик буде для різдвяних фото, або обрати якийсь із трендових варіантів.

Засоби догляду Фото: Інстаграм my_vibee_ua

Засоби догляду

Косметичні засоби також завжди актуальні для подарунку. Дівчата-підлітки полюбляють фарбуватися, тому можна придбати косметичний набір для макіяжу, або набір по догляду за шкірою. Хлопцю-підлітку також можна подарувати набір по догляду за шкірою, або набір для ванної.

Що ж до дітлахів по-молодше, то їм можна обрати доглядову косметику, кремчики для тіла, молочко для тіла, крем на зиму і тому подібне.

Прикраси та аксесуари

Це ті речі, яких завжди мало. Тому можна придбати годинник, браслет, ремінь, кепку, шапку, шарф і тому подібне.

Солодощі в подарунок Фото: Інстаграм bogopolskaalika

Набір солодощів

Які дітлахи не люблять солодкого. Можна приготувати івент календар на кожен день, або пакунок-копілку, яка потім стане в нагоді. Або ж банально купити цілий пакет улюблених солодощів на весь рік.

Сертифікат

Якщо ви знаєте про що мріє чи чим захоплюється ваша дитина, тоді ідеально буде купити їй сертифікат на улюблену процедуру чи заняття. Як варіант можна придбати дитині білети в кіно, на ковзанку, в дитячу ігрову кімнату, зоопарк, ляльковий театр, контактний зоопарк, цікавий музей.