"Я счастливчик": Джастин Бибер нежно поздравил Хейли с 27-летием (видео)

Американская модель 22 ноября 2023 года отметила 27-й день рождения.

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29-летний канадский певец Джастин Бибер трогательно поздравил свою жену Хейли с 27-летием. Роликом с именинницей музыкант поделился в Instagram с более 290 млн подписчиков.

На черно-белом видео без музыкального сопровождения Джастин нежно целует модель в губы.

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"С днем рождения, крошка. Ты делаешь жизнь замечательной. И я тот счастливчик, который получает всю тебя", — обратился к жене Бибер.

Джастин Бибер поздравил Хейли с днем рождения

"Просто нормальный парень, который любит нормальную девушку", "Женщины здесь очень завидуют, видя это, не так ли?", "Вы двое заслуживаете только любви и счастья! С днем рождения, Хейли", "Хейли, ты замечательная! Мы любим тебя. С днем рождения", — присоединяются к поздравлениям пользователи сети.

Канадский музыкант и американская модель поженились в сентябре 2018 года. Брак стал первым для обеих знаменитостей. Сейчас общих детей у пары нет, хотя именинница ранее говорила, что уже ждет материнства в своей жизни.

Хейли и Джастин Бибер Фото: Getty Images

Хейли — дочь американского актера Стивена Болдуина, поэтому считается "nepo baby" (ребенком знаменитости, которому уже открыто много дорог).

Напомним, Джастин Бибер оскандалился постом-поддержкой Израиля.

Также Фокус писал о пятой годовщине свадьбы Джастина и Хейли Бибер.