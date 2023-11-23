Известный украинский рэпер потерял на войне двух братьев

Рэпер потерял уже второго брата на войне

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25-летний львовский рэпер OTOY (настоящее имя Вячеслав Дрофа) сообщил о смерти своего брата, который погиб на войне. Трагическое известие артист сообщил во время выступления на премии "Украинской правды", где награждали 100 лидеров Украины по версии редакции, видео опубликовало в Instagram издание "ТаблоID".

Актер рассказал, что накануне выступления на премии, ему позвонила бабушка, которая сообщила, что старший брат Вячеслава, который служил в морском пихоте, был убит.

Направляясь на премию певец признался, что он задумался, может ли назвать своих братьев, отдавших жизнь на войне, лидерами. И в его голове прозвучал однозначный ответ: "Да, они являются лидерами своей семьи, как минимум. Как максимум — для каждого украинца. И в целом народа и нации", — заявил OTOY.

По его словам, это уже второй брат, которого исполнитель потерял на войне. Еще один брат Вячеслава погиб в апреле 2022 года на "Азовстали". Рэпер не вдавался в детали, но судя по всему это родные братья исполнителя, ведь как сказал OTOY их было трое братьев.

Напомним, на фронте погиб участник кулинарного шоу "МастерШеф" Николай Молотов.