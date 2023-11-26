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Что категорически нельзя готовить на праздничный стол на Святого Николая

Что категорически нельзя готовить на праздничный стол на Святого Николая
Фото: Инстаграм atmosferno.ua | Что категорически нельзя готовить на праздничный стол на Святого Николая

Большинство блюд, которые мы привыкли видеть на столе, запрещены

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День Святого Николая Чудотворца в этом году отмечаем по новому календарю 6 декабря. Все знают, что это один из любимых праздников детворы, которые с самого утра ищут подарки под подушкой, или в сапожках.

Раньше 19 декабря, а теперь 6 декабря принято накрывать праздничный стол. Однако, что приготовить вкусненького, а что нельзя мало кто знает. Всем известно, что этот праздник приходится на Рождественский пост, а значит о мясных вкусностях лучше забыть.

Категорически запрещено ставить на праздничный стол блюда из свинины, говядины и других мясных животных. Речь идет и о диетических видах мяса — индейке, кролике или перепелах.

Поэтому забудьте о шашлычке, запеченном гусе или отбивных. На столе также не должно быть и колбасы или котлет. Не стоит готовить на стол вареники из печени или творога.

Что категорически нельзя готовить на праздничный стол на Святого Николая Fullscreen
Что категорически нельзя готовить на праздничный стол на Святого Николая
Фото: Инстаграм krachka_vintage

По давним традициям на праздничный стол спокойно можно приготовить блюда с рыбой. Если раньше это был борщ из карасей, то вы можете его заменить рыбной юшкой, или супчиком из морепродуктов.

Что касается вареников, то лучше отдать предпочтение вареникам с картофелем, вишнями, или маком.

Вместо мясных салатов можно приготовить овощные. Например, морковь по-корейски, винегрет, квашеную капусту, салат из свежих овощей. Соленья это вообще базпроигрышный вариант.

Идеальной заменой мясных продуктов станут грибы. Из них можно приготовить подливку к гарниру, сделать закуску или салат.

Что касается десерта. В этот день принято готовить медовое печенье, которым лакомится детвора. Поэтому спокойно можно заранее сделать вкусный десерт и украсить его вместе с детьми.

Как вариант десерта, подойдет запеканка из тыквы или яблок, пирожки с повидлом, или желе, которое так любят детишки.

Напомним, праздник Николая: что не стоит дарить ребенку, чтобы не навлечь беду.