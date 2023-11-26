Большинство блюд, которые мы привыкли видеть на столе, запрещены

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День Святого Николая Чудотворца в этом году отмечаем по новому календарю 6 декабря. Все знают, что это один из любимых праздников детворы, которые с самого утра ищут подарки под подушкой, или в сапожках.

Раньше 19 декабря, а теперь 6 декабря принято накрывать праздничный стол. Однако, что приготовить вкусненького, а что нельзя мало кто знает. Всем известно, что этот праздник приходится на Рождественский пост, а значит о мясных вкусностях лучше забыть.

Категорически запрещено ставить на праздничный стол блюда из свинины, говядины и других мясных животных. Речь идет и о диетических видах мяса — индейке, кролике или перепелах.

Поэтому забудьте о шашлычке, запеченном гусе или отбивных. На столе также не должно быть и колбасы или котлет. Не стоит готовить на стол вареники из печени или творога.

Что категорически нельзя готовить на праздничный стол на Святого Николая Фото: Инстаграм krachka_vintage

По давним традициям на праздничный стол спокойно можно приготовить блюда с рыбой. Если раньше это был борщ из карасей, то вы можете его заменить рыбной юшкой, или супчиком из морепродуктов.

Что касается вареников, то лучше отдать предпочтение вареникам с картофелем, вишнями, или маком.

Вместо мясных салатов можно приготовить овощные. Например, морковь по-корейски, винегрет, квашеную капусту, салат из свежих овощей. Соленья это вообще базпроигрышный вариант.

Идеальной заменой мясных продуктов станут грибы. Из них можно приготовить подливку к гарниру, сделать закуску или салат.

Что касается десерта. В этот день принято готовить медовое печенье, которым лакомится детвора. Поэтому спокойно можно заранее сделать вкусный десерт и украсить его вместе с детьми.

Как вариант десерта, подойдет запеканка из тыквы или яблок, пирожки с повидлом, или желе, которое так любят детишки.

Напомним, праздник Николая: что не стоит дарить ребенку, чтобы не навлечь беду.