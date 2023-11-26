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Що категорично не можна готувати на святковий стіл на Святого Миколая

Що категорично не можна готувати на святковий стіл на Святого Миколая
Фото: Інстаграм atmosferno.ua | Що категорично не можна готувати на святковий стіл на Святого Миколая

Більшість страв, які ми звикли бачити на столі, заборонені

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День Святого Миколая Чудотворця цього року відзначаємо за новим календарем 6 грудня. Всі знають, що це одне з улюблених свят дітвори, які з самого ранку шукають подарунки під подушкою, або в чобітках.

Раніше 19 грудня, а тепер 6 грудня прийнято накривати святковий стіл. Однак, що приготувати смачненького, а що не можна мало хто знає. Всім відомо, що це свято припадає на Різдвяний піст, а значить про смаколики з мʼяса краще забути.

Категорично заборонено ставити на святковий стіл страви зі свинини, яловичини та інших мʼясних тварин. Мова йде і про дієтичні види мʼяса — індичку, кролика чи перепілок.

Тож забудьте про шашличку, запечену гуску чи відбивні. На столі також не повинно бути і ковбаси чи котлет. Не варто готувати на стіл вареники з печінки чи сиру.

Що категорично не можна готувати на святковий стіл на Святого Миколая Fullscreen
Що категорично не можна готувати на святковий стіл на Святого Миколая
Фото: Інстаграм krachka_vintage

За давніми традиціями на святковий стіл спокійно можна приготувати страви з рибою. Якщо раніше це був борщ з карасів, то ви можете його замінити рибною юшкою, або супчиком з морепродуктів.

Щодо вареників, то краще надати перевагу вареникам з картоплею, вишнями, або маком.

Замість мʼясних салатів можна приготувати овочеві. Наприклад, моркву по-корейськи, вінігрет, квашену капусту, салат зі свіжих овочів. Соління це взагалі базпрограшний варіант.

Ідеальною заміною мʼясних продуктів стануть гриби. З них можна приготувати підливку до гарніру, зробити закуску чи салат.

Щодо десерту. В цей день прийнято готувати медове печево, яким ласує дітвора. Тому спокійно можна заздалегідь зробити смачний десерт та прикрасити його разом з дітлахами.

Як варіант десерту, підійде запіканка з гарбуза чи яблук, пиріжки з повидлом, або желе, яке так люблять дітлахи.

Нагадаємо, свято Миколая: що не варто дарувати дитині, щоб не накликати біду.