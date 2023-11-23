Свято Миколая: що не варто дарувати дитині, щоб не накликати біду

Вибираючи подарунки для дітей на Свято Миколая, варто враховувати не лише їхній вік, побажання та вподобання, а й традиції та символіку, яку несе цей подарунок. Подарунок із відкритим серцем і чистими намірами завжди матиме особливу цінність.

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Свято Миколая — це одне з найтепліших родинних свят в українському календарі. Батьки намагаються непомітно підкласти подарунок під подушку, і день малечі починається з великої радості. Однак існують деякі табу при виборі подарунків для дітей, пише видання Telegraf.

Роками, а навіть століттями формувалися звичаї та традиції, як же потрібно відзначати це свято. Його особливістю є те, що в центрі уваги святкувань дитина, а тому подарунки мають особливе значення.

Неприпустимі подарунки для дітей згідно з традиціями

Гострі предмети — ножі, ножиці або будь-які інструменти з гострим лезом, традиційно розглядаються як недоречний вибір подарунка, оскільки вони можуть "різати" стосунки між дарувальником і одержувачем. Те ж саме стосується іграшкових аналогів ножів, мечів і зброї;

годинник — він сприймається як символ відмірювання часу людини і швидкої розлуки;

гроші — вони часто даруються з найкращими намірами, але в езотеричних віруваннях це може призвести до фінансових труднощів як того, хто дарує, так і того, кому дарують;

парфуми — можуть бути символом поганих стосунків, оскільки мають властивість "випаровуватися", що може означати недовговічність сімейного кохання.

Свято Миколая — які подарунки несумісні з українськими традиціями

Подарунок матиме особливе значення, якщо його підібрати відповідно до українських народних звичаїв. Зазвичай цього дня дітям пекли спеціальне печиво, яке називалося "Миколайчики". А батьки під подушку клали новий одяг, шкільне приладдя, іграшки, пише видання "Суспільне".

А згодом з'явилася дитяча традиція — писати листи Святому Миколаю. У них діти розповідали про свої добрі справи та вибачалися за не зовсім добрі вчинки. Тож можна разом із малечею напередодні свята написати такого листа, це додасть святу таємничості та урочистості.

Нагадаємо, Фокус підготував для читачів добірку художніх фільмів про Святого Миколая. Ними можна насолодитися разом із сім'ями напередодні свята.

Раніше повідомлялося, що за новим українським календарем на початку грудня розпочинаються святкові дні, тож варто вже зараз розпочати підготовку до свят і налаштуватися на новорічний настрій. Фокус підготував для вас добірку різдвяних фільмів.