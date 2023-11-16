Топ найкращих різдвяних фільмів для перегляду у 2023 році

Готуйте новорічний настрій зрання

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Зима вже поряд і ось-ось постукає в двері. За новим українським календарем вже на початку грудня починаються святкові дні, тож зараз актуально підготувати себе до свят та налаштуватися на новорічний настрій.

Фокус вирішив підготувати для вас підбірку різдвяних фільмів, які вам допоможуть в цьому.

Саме різдвяні фільми дають можливість насолодитися легким гумором, помріяти про диво та подивитися на чари. Таким чином вони допоможуть вам відволіктись від проблем, негативу та поганого настрою.

2020-й рік

"На місці принцеси 2: Нове життя" — американська різдвяна новорічна комедія. Історія королівської родини, яка напередодні Різдва чекає на коронацію.

"Пара на свята" — американська романтична комедія. Про парочку, яка уклала угоду бути в стосунках перед рідними та бувати разом на святах.

"Різдвяні хроніки 2" — американська різдвяна комедія. Про двох підлітків, які через портал опинилися на Північному полюсі. Там дітлахи зустріли Санту, ельфів, чарівників та інших істот. Дітлахи допомагатимуть Санті боротися з його ворогом, який хоче зіпсувати Різдво.

2021-й рік

"Хлопчик на ім’я Різдво" — британський фантастичний фільм. В сюжеті хлопчик тікає від своєї злої тітки в пошуках рідного батька. Головний герой блукає лісом та постійно потрапляє у пригоди.

"На місці принцеси 3: Роман із зіркою" — американська комедія про звичайну дівчину та герцогиню, які були як дві каплі схожі одна на одну. Дівчата помінялися місцями і тут почалися їхні пригоди.

2022-й рік

"Незабутнє Різдво" — американська романтична комедія про багатійку, яка потрапила в пригоди. Дівчина будучи на відпочинку впала катаючись на лижах і втратила памʼять. В снігу її знайшов батько-одинак, який разом з донькою живуть в лісі. Все це відбувається напередодні Різдва.

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