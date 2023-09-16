Топ 5 фільмів про легендарних винахідників: Тесла, Едісон, Цукерберг, Оппенгеймер і Джобс на екрані

Згадуємо фільми про геніальних винахідників, чиї відкриття торкнулися кожного.

Related video

16 вересня — День винахідника. Фокус зробив добірку найцікавіших фільмів про видатних учених, чиї відкриття радикально вплинули на світогляд людства і його життєвий уклад.

Тесла / Теslа (2020)

Фільм про знаменитого американо-югославського вченого Ніколу Теслу (1856 — 1943), який винайшов двигун змінного струму. Завдяки десяткам його відкриттів були електрифіковані міста планети.

У картині обігрується легенда про те, що маленький Нікола гладив у дитинстві чорну кішку і помітив, що від цього виникають іскорки. Він запитав у тата: "Що це?". І батько відповів: "Це та сама сила, що і в блискавках". І все життя Тесла намагався приручити цю силу — що і в кішці, і в грозі.

Футурист Маяковський так оспівав у поемі "Володимир Маяковський" (1913) цей момент: "Гладьте сухих і чорних кішок! Величезні черева візьмете хвалькувато, лискучих щік надуєте пишки. Лише в кішках, де шерсті воронячої відливи, наловите очей електричних спалахи. Весь лов цих спалахів, він буде рясний, увіллємо в дроти, в ці м'язи тяги, — заскачуть трамваї, полум'я світилен заграє в ночах, як переможні стяги".

Важливо

Від вогню до Інтернету: найважливіші відкриття людства, що змінили світ

Приблизно так все і сталося, "електрична" людина вже думала, що все — вона володар всесвіту.

У фільмі розгорнуто історію, як саме відбувалася революція електрики.

За сюжетом, у 1884 році в Нью-Йорку югославський емігрант-винахідник Нікола Тесла (Ітан Гоук) працює на Томаса Едісона (Кайл Маклахлен). Едісон, автор лампочки розжарювання, запропонував таку умову: він має заплатити югославу 50 тисяч доларів — за виконання завдання. Він не вірив, що той його виконає. А Нікола все зробив. Але Томас вирішив "кинути" геніального колегу і Тесла йде з його компанії. Між ними починається конкурентна боротьба.

Нікола представляє свої відкриття Джорджу Вестінгаузу, той купує патенти на винаходи Тесли.

Змінний струм дає змогу не тільки отримати новий, потужний електродвигун, а й передавати електрику на великі відстані. Едісон, який тримається за постійний струм, намагається зганьбити змінний струм Тесли, як небезпечний — він розгорнув чорну піар-кампанію. Штатами їздить шоу, де змінним струмом вбивають тварин. Едісон продавив закон про страту електричним стільцем — усе з тією ж метою.

Але змінний струм, незважаючи на підступи Едісона, завойовує планету. Головне — вивчити правила техніки безпеки.

Трейлер фільму "Тесла"

Не можна не порекомендувати на ту саму тему більш ранній і менш попсовий фільм "Війна струмів" (2017) — з Бенедиктом Камбербетчем і Ніколасом Голтом.

Соціальна мережа / The Social Network (2010)

Соціальні мережі повністю змінили формат нашого існування і самі медіа. І в цьому заслуга геніального програміста, винахідника Facebook Марка Цукерберга.

Марк придумав і реалізував цю ідею у 2004 році, будучи студентом Гарвардського університету. У результаті став наймолодшим мільярдером у світі. Утім, як ви побачите з фільму, авторство ідеї заперечувалося братами Вінклвоссами. Вони отримали значні відступні й тепер на сторінці Вікіпедії, присвяченій Фейсбуку, їхніх прізвищ немає. Але на їхніх сторінках ще можна знайти згадки про судові процеси.

Марка кинула дівчина Еріка, назвавши невдахою. Хлопець частково на зло їй придумав програмку — для вибору панянок. Їх обирають із пари дівчат: якщо подобається (лайк) і — вона просувається далі. Мета — вибрати "Міс університет". З цього все й почалося.

Трейлер фільму "Соціальна мережа"

Одіссея / The Odyssey (2016)

Француз Жак-Ів Кусто, придумавши акваланг, відкрив людству підводний світ. Французько-бельгійська біографічна драма з елементами пригоди розповість про цю велику людину.

У центрі сюжету — амбітний новатор і захисник природи Кусто, який винайшов акваланг, щоб здійснити давню мрію: занурюватися на морське одне. Його мета полягала не тільки в дослідженні Світового океану, він вірив, що в недалекому майбутньому людство зможе жити під водою. Кусто навіть зробив підводні станції для цього і став знімати документальні фільми про морських створінь.

Відомо, що режисер "Титаніка" і "Аватара" Джеймс Кемерон безмірно поважав Жак-Іва і разом з його старшим сином Жан-Мішелем Кусто зняв документальний серіал про океан.

Трейлер фільму "Одіссея"

Пірати Силіконової долини / Pirates of Silicon Valley (1999)

Фільм оповідає про "народження" домашнього/персонального комп'ютера (ПК) як такого та його розвиток через конкуренцію і підтримку між провідними американськими компаніями.

Історія починається з 1970-х і закінчується 1985 року, коли Стів Джобс (актор Ноа Вайлі) пішов з Apple Computer. Так само стрічка розповість про шлях Білла Гейтса (Ентоні Майкл Голл). Кожен із цих технічних геніїв шляхом креативної роботи та впровадження на ринок нових технологій зумів побудувати свою "імперію" — компанії Apple і Microsoft. Завойовували вони ринок не без хижацьких прийомчиків: тому слово "пірати" в назві стрічки.

Обидва винахідники серйозно змінили наш уклад і, зрозуміло, стали мільярдерами.

Трейлер фільму "Пірати Силіконової долини"

Оппенгеймер / Oppenheimer (2023)

Гучний фільм Крістофера Нолана, який вийшов 12 липня, вже зібрав у світовому прокаті майже 1 млрд доларів, ставши наразі третім найкасовішим проєктом 2023 року, обійшовши "Вартових Галактики-3" і поступившись "Супер Маріо" і "Барбі".

В основі стрічки — доля Роберта Оппенгеймера (Кілліан Мерфі) — американського фізика, який стояв біля витоків розробки ядерної зброї в США. Він досяг своєї мети — атомна бомба була отримана. Але коли американці застосували ядерну зброю, скинувши бомби на японські міста Хіросіма і Нагасакі, це стало причиною нескінченних моральних мук вченого-фізика.

Трейлер фільму "Оппенгеймер"

Важливо