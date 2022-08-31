Фокус зібрав топ-12 найдоленосніших винаходів людини, після яких наше сьогодення та майбутнє змінилося назавжди.

В історії людства було безліч найбільших відкриттів, які змінили світ і сприяли розвитку цивілізації протягом тисячоліть. Починаючи від відкриття вогню, колеса та пеніциліну до найпередовіших розробок у сфері штучного інтелекту, дронів і сонячних батарей. Фокус зібрав найзначніші відкриття в історії людства, які досі продовжують змінювати наш світ на краще.

[ + – ] Яке відкриття найважливіше? Топ-12 винаходів, які змінили світ Фото: Pexels

Найважливіші відкриття історії: вогонь

[ + – ] Вогонь — найперше і найважливіше відкриття людини Фото: Pexels

Вважається, що Homo Sapience почали вперше самостійно розпалювати вогонь близько 1,42 млн років тому. Такі висновки вчені зробили за знахідками, виявленими на археологічній стоянці стародавньої людини в Східній Африці, відомій як Чесованья.

Той факт, що люди навчилися розпалювати вогонь за власним бажанням, став ключовим поворотом історії Homo Sapience, який назавжди відокремив людей від тварин.

Найважливіші відкриття в історії: колесо

[ + – ] Винахід колеса зробив наш вид мобільнішим Фото: колесо

До того, як у 3500 до н.е. люди винайшли колесо, наш вид був дуже обмежений у пересуванні по суходолу. За словами професора антропології з коледжу Гартвік Девіда Ентоні, сам собою винахід колеса був не найскладнішою частиною роботи.

Справжня головоломка почалася, коли настав час приєднати нерухому платформу до циліндра, що обертається.

"Концепція колеса й осі була дійсно блискучою ідеєю", — каже професор Ентоні.

Тяжка робота окупилася, і колісні вози, що з'явилися, полегшили ведення сільського господарства й торгівлі. Колісні візки спростили перевезення товарів, а також подорожі на великі відстані.

Колеса залишаються життєво важливими і в сучасному світі, їх можна знайти скрізь: від годинника й автомобілів до гігантських турбін.

Найважливіші відкриття в історії: цвяхи

[ + – ] До кінця 18 століття цвяхи були продуктом виключно ручної роботи, їх кували ковалі Фото: гвозди

Цей ключовий (або "цвяховий"?) винахід став можливим завдяки 2000-річній історії Стародавнього Риму, де люди вперше навчилися відливати метал і надавати йому потрібну форму. А ось до появи цвяхів дерев'яні конструкції доводилося зводити шляхом геометричного з'єднання дощок, що забирало багато часу та сил.

До кінця 18 століття цвяхи були продуктом виключно ручної роботи, коли коваль нагрівав квадратний залізний стрижень, а потім оббивав його з чотирьох сторін, щоб створити гострий наконечник.

Машини для виготовлення цвяхів з'явилися між 1790 і початком 1800 років. Після того, як англійський винахідник Генрі Бессемер розробив процес масового виплавлення сталі, залізні цвяхи минулих років поступово зникли.

А ось винахід шурупа зазвичай приписують грецькому вченому Архімеду, який жив у 3 столітті до н.е.

Найважливіші відкриття історії: компас

[ + – ] Першими компас винайшли китайці Фото: Seneca-Guns

Давні мореплавці знали, як використовувати зірки для навігації, але цей метод мав істотний недолік: він не працював удень або в похмуру погоду вночі.

Перший компас був створений у Китаї за часів Ханської династії між 2 і 1 століттями до н.е. Цей компас створили з магнетиту — природно намагніченого залізняку. Його дивовижні властивості давні вчені досліджували віками. Але вперше безпосередньо для навігації компас використали за часів династії Сун між 11 і 12 століттями.

Трохи пізніше технологія потрапила на Захід, де дозволила мореплавцям вільно відходити далеко від суші, відкриваючи нові береги та прокладаючи нові шляхи для торгівлі.

Найважливіші відкриття історії: гравітація

[ + – ] Найважливіше відкриття Ньютона — гравітація Фото: гравитация

Відомо, що найважливішим відкриттям Іссака Ньютона була гравітація. Легенда свідчить, що англійський фізик виявив земне тяжіння (гравітацію) після того, як йому на голову впало яблуко. На жаль, ця історія лише частково відповідає реальності. Вигляд яблука, що падає з дерева, наштовхнув Ньютона на питання про те, яка сила притягує об'єкти до землі за прямою лінією, а не за кривою траєкторією — як, наприклад, гарматне ядро, що падає.

Відповіддю це питання була гравітація, сила, яка притягує об'єкти один до одного. І чим далі один від одного розташовані ці об'єкти, тим слабшою буде ця сила.

Згодом робота Ньютона та його визначення гравітації допомогли для пояснення та дослідження безлічі фізичних явищ: від траєкторії польоту бейсбольного м'яча до орбіти Землі навколо Сонця.

У 1687 Ньютон опублікував свою знамениту книгу "Математичні початки натуральної філософії". У ній фізик сформував закон всесвітнього тяжіння та три закони руху. Ця робота стала основою сучасної фізики.

Найважливіші відкриття історії: Земля обертається навколо Сонця

[ + – ] Найважливіше відкриття Галілея — орбіта Землі Фото: NASA

Найважливішим відкриттям Галілея було те, що Земля обертається навколо Сонця, а не навпаки, як вважали раніше.

Італійський фізик і астроном Галілео Галілей зробив найважливіше відкриття у своєму житті невдовзі після того, як у Нідерландах винайшли перший телескоп.

Астроном навчився робити власні сильні телескопи та почав спостерігати за фазами планети Венери. При цьому Галілей зауважив, що планета проходить ті самі фази, що й Місяць. Виходячи з цього спостереження, Галілей дійшов висновку, що центральною точкою в Сонячній системі має бути Сонце, а не Земля.

Також Галілей зробив інші важливі астрономічні відкриття. Наприклад, саме він виявив, що поверхня Місяця не гладка, як було заведено вважати. У 1610 році астроном з'ясував, що Юпітер має чотири супутники. Галілей також першим заявив, що в Усесвіті існує набагато більше зірок, ніж може побачити людина, і це стало шоком для тогочасної наукової спільноти.

Найважливіші відкриття в історії: друкарський верстат

[ + – ] Йоганн Гутенберг винайшов ручний друкарський верстат і зробив величезний прорив до вільного розповсюдження інформації Фото: печатный пресс

Між 1440 і 1450 роками німецький інженер Йоганн Гутенберг винайшов ручний друкарський верстат. Він не був першовідкривачем у цій сфері — до Гутенберга друкарські верстати (щоправда, не такі досконалі) вже були в Китаї та Кореї. Верстат Гутенберга був зручнішим у застосуванні та дозволяв використовувати велику кількість металевих пластин і рухомих літер.

Завдяки цьому спрощеному процесу друкарські верстати в рази збільшили швидкість виготовлення книжкових копій, що призвело до швидкого та широкого поширення знань.

Книгодрукування стало справжньою революцією у сфері поширення знань: лише за 50 років, до 1500 року в Західній Європі надрукували близько 40 тисяч видань загальним тиражем 20 млн томів.

Крім того, друкарські верстати забезпечили ширший доступ до Біблії, що призвело до різних альтернативних тлумачень Святого Письма. Наприклад, з'явилося трактування Мартіна Лютера та його "95 тез". Воно було надруковане в сотнях тисяч екземплярів і стало початком протестантської Реформації.

Найважливіші відкриття в історії: двигун внутрішнього згоряння

[ + – ] Двигун внутрішнього згоряння — результат десятиліть інженерної роботи й одне з найважливіших наукових відкриттів Фото: двигатель

Як відомо, під час згоряння палива виділяється високотемпературний газ, який за розширення впливає на поршень, переміщуючи його. Саме так двигуни внутрішнього згоряння перетворюють хімічну енергію на механічну роботу.

Двигун внутрішнього згоряння став результатом десятиліть інженерної роботи й набув сучасного вигляду в другій половині XIX століття.

Створення двигуна започаткувало індустріальну епоху, а також породило величезну кількість різноманітних машин, включаючи сучасні авто й літаки.

Відомо, що в 1791 Джон Барбер винайшов газову турбіну, а потім у 1794 Роберт Стріт запатентував двигун внутрішнього згоряння на рідкому паливі та побудував робочий прототип.

Найважливіші відкриття в історії: телефон

[ + – ] Телефонний зв'язок здійснив революцію в бізнесі та комунікаціях Фото: Public Domain

Відразу кілька винахідників виконали новаторську роботу в галузі телефонії, але першим отримав патент на електричний телефон американо-канадський учений шотландського походження Александр Грем Белл. Він оформив свій патент 7 березня 1876 року.

Через три дні Белл зробив свій перший телефонний дзвінок. Він подзвонив своєму помічнику та сказав: "Містере Вотсон, йдіть сюди, я хочу вас бачити".

За словами Белла, на винахід телефону його надихнула власна родина. Батько винахідника викладав ораторське мистецтво й допомагав навчати промови глухих людей. Мати Белла була музиканткою та втратила слух у літньому віці. Дружина винахідника була глухою з п'яти років.

Винахід Белла набув заслуженої слави та популярності, а також справив революцію в бізнесі та комунікації.

У день смерті Белла 2 серпня 1922 року, у США та Канаді зупинили весь телефонний зв'язок на одну хвилину, щоб вшанувати пам'ять винахідника.

Найважливіші відкриття в історії: лампочка

[ + – ] Електричне світло змінило спосіб життя людей Фото: лампочка

Із винаходом лампочки людство назавжди перемогло свою залежність від природного світла, що дозволило людям працювати продуктивно в будь-яку частину доби.

Одразу кілька винахідників працювали над створенням лампочки протягом 1800-х років. Але американський винахідник Томас Едісон зробив це першим. В 1879 році він створив повністю функціональну систему освітлення, що включає генератор і проводку, а разом із ними й саму лампочку з вугільною ниткою розжарювання.

Винахід Едісона не тільки приніс електрику в будинки по всьому світу, але й змінив сон людей. Замість того, щоб лягати спати з настанням темряви та прокидатися зранку, люди почали відходити до сну пізніше та спати без пробуджень до самого ранку.

Найважливіші відкриття в історії: пеніцилін

[ + – ] Александр Флемінг із чашкою Петрі Фото: Александр Флеминг

1928 року шотландський учений Александр Флемінг виявив у своїй лабораторії непорядок: хтось забув закрити чашку Петрі, заповнену бактеріями. Через те, що кришку залишили прочиненою, весь зразок був заражений пліснявою — і там, де вона з'явилася, загинули всі бактерії. Так із недбалості лаборанта народилося велике відкриття.

Виявлена пліснява-антибіотик виявилася грибком Penicillium. У наступні два десятиліття хіміки зуміли очистити плісняву, вивчили її властивості й розробили ліки пеніцилін. Пеніцилін може впоратися з величезною кількістю бактеріальних інфекцій у людей, при цьому не завдаючи шкоди людському організму.

До 1944 пеніцилін почали виробляти й рекламувати серійно. Наприклад, один із рекламних плакатів радив солдатам Другої світової війни приймати препарат, щоб позбутися венеричних захворювань.

Найважливіші відкриття в історії: інтернет

[ + – ] Розвиток WWW поєднав світ так, як ніколи раніше Фото: Getty Images

У 1960-х роках група вчених, які працювали в ARPA (Агентстві перспективних дослідницьких проєктів) Міністерства оборони США, створила мережу комунікацій для того, щоб об'єднати всі комп'ютери в агентстві. Вона отримала назву ARPANET і вважається попередницею інтернету.

У цій мережі використовувався метод передачі даних, який називається "комутація пакетів", розроблений ученим і членом команди ARPA Лоуренсом Робертсом.

У 1970-х роках технологію вдосконалили вчені Роберт Кан і Вінтон Серф. Вони розробили найважливіші комунікаційні протоколи інтернету: протокол управління передачею Transmission Control Protocol (TCP) і міжмережевий протокол Internet Protocol (IP).

Завдяки цим розробкам Кана та Серфа багато хто називає "винахідниками інтернету".

Новий виток розвитку інтернет отримав у 1989 завдяки вченому з ЦЕРН Тіму Бернерсу-Лі, який винайшов Усесвітню павутину (WWW). За даними ЦЕРН, "ідея WWW полягала в тому, щоб об'єднати нові напрацювання в просту у використанні глобальну інформаційну систему".

Розвиток WWW відкрив світ інтернету для всіх і поєднав світ так, як ніколи раніше.

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