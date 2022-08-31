Фокус собрал топ-12 самых судьбоносных изобретений человека, после которых наше настоящее и будущее изменилось навсегда.

В истории человечества было множество величайших открытий изменивших мир, которые способствовали развитию цивилизации на протяжении тысячелетий. Начиная от открытия огня, колеса и пенициллина до самых передовых разработок в сфере искусственного интеллекта, дронов и солнечных батарей. Фокус собрал самые значимые открытия в истории человечества, которые до сих пор продолжат менять наш мир к лучшему.

[ + – ] Какое открытие самое важное? Топ-12 изобретений, которые изменили мир Фото: Pexels

Самые важные открытия в истории: огонь

[ + – ] Огонь — самое первое и самое важное открытие человека Фото: Pexels

Считается, что Homo Sapience начали впервые самостоятельно разжигать огонь около 1,42 млн лет назад. Такие выводы ученые сделали по находкам, обнаруженным на археологической стоянке древнего человека в Восточной Африке, известной как Чесованья.

Тот факт, что люди научились разжигать огонь по собственному желанию, стал ключевым поворотом в истории Homo Sapience, который навсегда отделил людей от животных.

Самые важные открытия в истории: колесо

[ + – ] Изобретение колеса сделало наш вид более мобильным Фото: James Steidl| Shutterstock

До того, как в 3500 году до н.э. люди изобрели колесо, наш вид был очень ограничен в передвижении по суше. По словам профессора антропологии из колледжа Хартвик Дэвида Энтони, само по себе изобретение колеса было не самой сложной частью работы.

Настоящая головоломка началась, когда пришло время присоединить неподвижную платформу к вращающемуся цилиндру.

"Концепция колеса и оси была действительно блестящей идеей", – говорит профессор Энтони.

Тяжелая работа окупилась, и появившиеся колесные телеги облегчили ведение сельского хозяйства и торговли. Колесные повозки упростили перевозку товаров, а также путешествия на большие расстояния.

Колеса остаются жизненно важными и в современном мире, их можно найти везде: от часов и автомобилей до гигантских турбин.

Самые важные открытия в истории: гвозди

[ + – ] До конца 18 века гвозди были продуктом исключительно ручной работы, их ковали кузнецы Фото: alexcoolok| Shutterstock

Это ключевое (или "гвоздевое"? ) изобретение стало возможным благодаря 2000-летней истории Древнего Рима, где люди впервые научились отливать металл и придавать ему нужную форму. А вот до появления гвоздей деревянные конструкции приходилось возводить путем геометрического соединения досок, что отнимало много времени и сил.

До конца 18 века гвозди были продуктом исключительно ручной работы, когда кузнец нагревал квадратный железный стержень, а затем оббивал его с четырех сторон, чтобы создать острый наконечник.

Машины для изготовления гвоздей появились между 1790-ми и началом 1800 годов. После того, как английский изобретатель Генри Бессемер разработал процесс массовой выплавки стали, железные гвозди прошлых лет постепенно исчезли.

А вот изобретение шурупа обычно приписывают греческому ученому Архимеду — который жил в 3 веке до н.э.

Самые важные открытия в истории: компас

[ + – ] Первыми компас изобрели китайцы Фото: Live Science

Древние мореплаватели знали, как использовать звезды для навигации, но у этого метода был существенный недостаток: он не работал днем или в пасмурную погоду ночью.

Первый компас был создан в Китае во времена династии Хань между 2 и 1 веками до н.э. Этот компас был создан из магнетита – естественно намагниченной железной руды. Ее удивительные свойства древние ученые исследовали веками. Но впервые непосредственно для навигации компас был использован во времена династии Сун, между 11 и 12 веками.

Немного позже технология попала на Запад, где позволила мореплавателям свободно отходить далеко от суши, открывая новые берега и прокладывая новые пути для торговли.

Самые важные открытия в истории: гравитация

[ + – ] Самое важное открытие Ньютона — гравитация Фото: New Scientist

Известно, что самым важным открытием Иссака Ньютона была гравитация. Легенда гласит, что английский физик обнаружил земное притяжение (гравитацию) после того, как ему на голову упало яблоко. К сожалению, эта история лишь частично отвечает реальности. Вид падающего с дерева яблока натолкнул Ньютона на вопрос о том, какая сила притягивает объекты к земле по прямой линии, а не по кривой траектории — как, например, падающее пушечное ядро.

Ответом на этот вопрос была гравитация, сила, которая притягивает объекты друг к другу. И чем дальше друг от друга находятся эти объекты, тем слабее будет эта сила.

Впоследствии работа Ньютона и его определение гравитации помогли для объяснения и исследования множества физических явлений: от траектории полета бейсбольного мяча до орбиты Земли вокруг Солнца.

В 1687 Ньютон опубликовал свою знаменитую книгу "Математические начала натуральной философии". В ней физик сформировал закон всемирного тяготения и три закона движения. Эта работа стала основой современной физики.

Самые важные открытия в истории: Земля вращается вокруг Солнца

[ + – ] Самое важное открытие Галилея — орбита Земли Фото: NASA

Самым важным открытием Галилея было то, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, как считали до этого.

Итальянский физик и астроном Галилео Галилей сделал самое важное открытие в своей жизни вскоре после того, как в Нидерландах изобрели первый телескоп.

Астроном научился делать собственные мощные телескопы и начал наблюдать за фазами планеты Венеры. При этом Галилей заметил, что планета проходит те же фазы, что и Луна. Исходя из этого наблюдения, Галилей пришел к выводу, что центральной точкой в Солнечной системе должно быть Солнце, а не Земля.

Также Галилей сделал и другие важные астрономические открытия. Например, именно он обнаружил, что поверхность Луны не гладкая, как было принято считать. В 1610 году астроном выяснил, что у Юпитера есть четыре луны. Галилей также первым заявил, что во Вселенной существует намного больше звезд, чем может увидеть человек, и это стало шокирующим для современного Галилею научного сообщества.

Самые важные открытия в истории: печатный станок

[ + – ] Иоганн Гутенберг изобрел ручной типографский станок и сделал огромный прорыв к свободному распространению информации Фото: Roger Viollet

Между 1440 и 1450 годами немецкий инженер Иоганн Гутенберг изобрел ручной типографический станок. Он не был первооткрывателем в этой сфере — до Гутенберга печатные станки (правда, не столь совершенные) уже имелись в Китае и Корее. Станок Гутенберга был удобнее в применении и позволял использовать большое количество металлических пластин и подвижных литер.

Благодаря этому упрощенному процессу печатные станки в разы увеличили скорость изготовления книжных копий, что привело к быстрому и широкому распространению знаний.

Книгопечатание стало настоящей революцией в области распространения знаний: всего за 50 лет, к 1500 году в Западной Европе напечатали около 40 тысяч изданий общим тиражом 20 млн томов.

Кроме этого, печатные станки обеспечили более широкий доступ к Библии, что привело к разным альтернативным толкованиям Священного Писания. Например, появилась трактовка Мартина Лютера и его "95 тезисов". Она была напечатана в сотнях тысяч экземпляров и стала началом протестантской Реформации.

Самые важные открытия в истории: двигатель внутреннего сгорания

[ + – ] Двигатель внутреннего сгорания — результат десятилетий инженерной работы и одно из самых важных научных открытий Фото: Zephyris | Creative Commons

Как известно, при сгорании топлива выделяется высокотемпературный газ, который при расширении воздействует на поршень, перемещая его. Именно таким образом двигатели внутреннего сгорания преобразовывают химическую энергию в механическую работу.

Двигатель внутреннего сгорания стал результатом десятилетий инженерной работы и принял современный вид во второй половине XIX века.

Создание двигателя положило начало индустриальной эпохе, а также породило огромное число разнообразных машин, включая современные авто и самолеты.

Известно, что в 1791 году Джон Барбер изобрел газовую турбину, а затем в 1794 Роберт Стрит запатентовал двигатель внутреннего сгорания на жидком топливе и построил рабочий прототип.

Самые важные открытия в истории: телефон

[ + – ] Телефонная связь совершила революцию в бизнесе и коммуникациях Фото: Public Domain

Сразу несколько изобретателей проделали новаторскую работу в области телефонии, но первым получил патент на электрический телефон американо-канадский ученый шотландского происхождения Александр Грейам Белл. Он оформил свой патент 7 марта 1876 года.

Спустя три дня Белл сделал свой первый телефонный звонок. Он позвонил своему помощнику и сказал: "Мистер Уотсон, идите сюда, я хочу вас видеть".

По словам самого Белла, на изобретение телефона его вдохновила собственная семья. Отец изобретателя преподавал ораторское искусство и помогал обучать речи глухих людей. Мать Белла была музыкантом и потеряла слух в пожилом возрасте. Супруга изобретателя была глухой с пяти лет.

Изобретение Белла обрело заслуженную славу и популярность, а также произвело революцию в бизнесе и коммуникации.

В день смерти Белла 2 августа 1922 года, в США и Канаде была остановлена вся телефонная связь на одну минуту, чтобы почтить память изобретателя.

Самые важные открытия в истории: лампочка

[ + – ] Электрический свет изменил образ жизни людей Фото: Terren | Creative Commons

С изобретением лампочки человечество навсегда победило свою зависимость от естественного света, что позволило людям работать продуктивно в любое время суток.

Сразу несколько изобретателей работали над созданием лампочки на протяжении 1800-х годов. Но американский изобретатель Томас Эдисон сделал это первым. В 1879 году он создал полностью функциональную систему освещения, включающую генератор и проводку, а вместе с ними и саму лампочку с угольной нитью накаливания.

Изобретение Эдисона не только принесло электричество в дома по всему миру, но и изменило сон людей. Вместо того, чтобы ложиться спать с наступлением темноты и просыпаться спозаранок, люди начали отходить ко сну позже и спать без пробуждений до самого утра.

Самые важные открытия в истории: пенициллин

[ + – ] Александр Флеминг с чашкой Петри Фото: Bettmann / Contributor

В 1928 году шотландский ученый Александр Флеминг обнаружил в своей лаборатории непорядок: кто-то забыл закрыть чашку Петри, заполненную бактериями. Из-за того, что крышку оставили приоткрытой, весь образец был заражен плесенью — и там, где она появилась, погибли все бактерии. Так из небрежности лаборанта родилось великое открытие.

Обнаруженная плесень-антибиотик оказалась грибком Penicillium. В последующие два десятилетия химики сумели очистить плесень, изучили ее свойства и разработали лекарство пенициллин. Пенициллин может справиться с огромным количеством бактериальных инфекций у людей, при это не нанося вреда человеческому организму.

К 1944 году пенициллин начали производить и рекламировать серийно. Например, один из рекламных плакатов советовал солдатам Второй мировой войны принимать препарат, чтобы избавиться от венерических заболеваний.

Самые важные открытия в истории: Интернет

[ + – ] Развитие WWW соединило мир так, как никогда раньше Фото: Getty Images

В 1960-х годах группа ученых, работавших в ARPA (Агентстве перспективных исследовательских проектов) Министерства обороны США, создала коммуникационную сеть для того, чтобы объединить все компьютеры в агентстве. Она получила название ARPANET и считается предшественницей Интернета.

В этой сети использовался метод передачи данных, который называется "коммутация пакетов", разработанный ученым и членом команды ARPA Лоуренсом Робертсом.

В 1970-х годах технологию усовершенствовали ученые Роберт Кан и Винтон Серф. Они разработали самый важные коммуникационные протоколы для Интернета: протокол управления передачей Transmission Control Protocol (TCP) и межсетевой протокол Internet Protocol (IP).

Благодаря этим разработками Кана и Серфа многие называют "изобретателями Интернета".

Новый виток развития Интернет получил в 1989 году благодаря ученому из ЦЕРН Тиму Бернерсу-Ли, который изобрел Всемирную паутину (WWW). По данным ЦЕРН, "идея WWW заключалась в том, чтобы объединить все новые наработки в простую в использовании глобальную информационную систему"

Развитие WWW открыло мир Интернета для всех и соединило мир так, как никогда раньше.

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