Серіали вересня. Мел Гібсон — мафіозі, Дженніфер Еністон — телеакула і приквел "Джона Уіка"

Новий сезон радує не так зірковим розмаїттям, як жанровим: ви побачите містичний трилер про дружину-відьму, бойовик про мафію, антисупергеройське фентезі, мелодраму про помсту і комедію про звичаї на ТБ.

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Містичний трилер "Підміна" — про те, як симпатичний чоловік відчайдушно домагався прихильності красуні, а коли домігся, з'ясував, що якщо твоя дружина — відьма, це має деякі побічні ефекти.

Драма в "Дикій місцевості" розповідає, як щаслива наречена перетвориться на мстиву фурію для свого нареченого: зраджувати напередодні весілля — погана прикмета. Шкода, нареченому про це ніхто не повідомив.

"Покоління Ві" — антигеройська видовищна сага про відморожених підлітків-мутантів зі спецінтернату.

У кримінальному бойовику "Континенталь", приквелі до франшизи "Джон Уік", знято Мела Гібсона і висхідну українську зірку Голлівуду — актрису Марину Мазепу. Гібсон — мафіозі в законі.

Дженніфер Еністон у 3-му сезоні серіалу "Ранкове шоу" дає жару в ролі телезірки новин, яка вічно "вбивається" заради рейтингів.

Фокус гарантує — щось із цього має зачепити!

Підміна / The Changeling

США, 2023, фентезі, жахи, містика

Прем'єра: 8 вересня

Платформа: Apple TV+

Сезон: 1

У ролях: Лакіт Стенфілд, Кларк Бако, Аміра Ванн

Шість разів запрошувати на побачення і шість разів отримувати відмову. Саме стільки разів молодий нью-йоркський продавець антикварних книжок Аполло "залицявся" до красуні Емми. Так, вона дівчина з "завихреннями". Але на сьомий раз — погодилася. І повідомила, що не ходила на побачення, бо їй потрібно було змотатися до Бразилії, на одне озеро — туди, де їй бувати заборонено.

У ролику ми бачимо, що на озері Емму зустріла відьма. Схопила за руку, пов'язала ниточку на зап'ясті й сказала: "Коли вона розірветься, усі три твої бажання збудуться".

Судячи з усього, спокійне і щасливе сімейне життя до цього списку не входило. Емма вийшла заміж за Аполло. Народила сина. Молодий тато задоволений, чого не скажеш про дружину. Вона віддаляється від чоловіка і практично не цікавиться дитиною. Чоловік розрізає ту саму заповітну ниточку. А далі — бразильське озеро починає "пустувати" в Нью-Йорку. Виникають звідкись портали в інші світи. Емма зникає. Молодий чоловік, у якого немовля на руках, починає відчайдушні пошуки своєї другої — неспокійної половини.

Цей серіал — екранізація, відзначеного багатьма міжнародними преміями невеликого роману американського письменника Віктора Лаваля. Віктор уміло схрещує демонічні, архаїчні культи з побутом сучасного мегаполісу. Цей мікс і "бере" читача.

Перші три серії серіалу "Підміна" (загалом їх 8) вийдуть у день прем'єри. Решта традиційно — раз на тиждень.

Трейлер серіалу "Підміна"

Дика місцевість / Wilderness

Велика Британія, 2023, трилер, драма

Прем'єра: 15 вересня

Сезон: 1

Платформа: Prime Video

У ролях: Дженна Коулман, Олівер Джексон-Коен, Ешлі Бенсон

Лів і Вілл — на перший погляд, щасливе молоде подружжя, яке перебирається з крихітного провінційного містечка в галасливий Нью-Йорк. Здається, що на пару чекає прекрасне сімейне життя. Але коли дівчина дізнається про зраду чоловіка, вона вирішує використати спільну подорож у мальовничі місця — для помсти.

"Пустка" — екранізація однойменного роману Б. Е. Джонса, виданого 2017 року, де автор обіцяє "дослідження меж стосунків, що проходять неймовірні випробування". Випробування, треба сказати, проходили в доволі мальовничих місцях: у Калгарі, Ванкувері, Лас-Вегасі, Гранд-Каньйоні, Нью-Йорку і у Великій Британії. Ну, тримайся, Вілл!

Трейлер серіалу "Дика місцевість"

Континенталь / The Continental

США, 2023, бойовик, кримінал, трилер

Прем'єра: 22 вересня

Сезон: 1

Платформа: Peacock

У ролях: Колін Вуделл, Мел Гібсон, Марина Мазепа

Серіал — приквел до франшизи "Джон Уік".

У центрі сюжету — історія відомого штатівського готелю "Континенталь" і молодого гангстера Вінстона Скотта в антуражі злочинного світу Нью-Йорка 1975 року.

Мел Гібсон грає суворого мафіозі, який стежить за порядками в гангстерській організації. Саме він "будує" головного героя: хтось з оточення Скотта вкрав дещо, що належить Сім'ї. Якщо Вінстон це не знайде — йому кранти. Є стимул поквапитися.

У картині знята молода акторка й акробатка з України — Марина Мазепа (родом із Конотопа). Кілька років вона небезуспішно підкорює Голлівуд.

Мінісеріал складається всього з трьох епізодів, які виходитимуть один раз на тиждень.

Трейлер серіалу "Континенталь"

Покоління Ві / Gen V

США, 2023, супергеройський екшн, сатира, бойовик

Сезон: 1

Прем'єра: 29 вересня

Реліз: Amazon Prime Video

У ролях: Джаз Сінклер, Ліззі Бродвей, Чанс Пердомо, Патрік Шварценеггер

Цей серіал — спін-офф популярного антисупергеройського серіалу "Пацани" (The Boys). Основні події проєкту відбуватимуться у вигаданому коледжі-інтернаті для супергероїв-підлітків Godolkin University School of Crimefighting, яким керує якась зловісна Vought International Corporation.

У центрі історії — заклинателька крові Марі Моро, яка хоче стати новою учасницею легендарної "Сімки" супергероїв-відморозків. Кажуть, у серіалі зайнятий син Арнольда Патрік Шварценеггер, що, звісно, додає інтриги.

Має бути весело, бо шоуранер проєкту Ерік Кріпке — той самий, що створив "Пацанів" і культовий серіал "Надприродне", який тривав 15 років — з 2005 по 2020. Ерік розуміється на суміші: психологія підлітка + паранормальні явища. Напевно буде багато чорного гумору.

Перші три серії (загалом 8) вийдуть одночасно, можете одразу вирішити — чи ваше це шоу.

Трейлер серіалу "Покоління Ві" (Gen V)

З продовжень зазначимо один серіал — з незрівнянною грою двох голлівудських актрис.

Ранкове шоу / The Morning Show

США, 2019 — 2023, драма, сатира, чорна комедія

Прем'єра: 13 вересня

Сезон: 3

Платформа: Apple TV+

У ролях: Дженніфер Еністон, Різ Візерспун, Біллі Крудап

Успішна екранізація бестселера "Ранкове шоу: нещадний світ телебачення", створеного журналістом і ведучим телеканалу CNN Браяном Стельтером — він знав, про що писав. Там представлено у всій красі внутрішню кухню ранкового телебачення на найбільшому американському (начебто вигаданому) телеканалі.

Алекс Леві — ведуча "Ранкового шоу", популярної новинної програми, що транслюється з Мангеттену на каналі UBA, яка має найвищі рейтинги. Вважається, що програма "змінила обличчя американського ТБ".

Однак немає у світі нічого стабільного. Після секс-скандалу звільнено колегу і партнера Леві по ефіру протягом 15 років — Мітча Кесслера. Алекс бореться за те, щоб зберегти свою роботу в якості лідера подачі новин.

Конкуренцію їй несподівано склала телерепортерка Бредлі Джексон, яка стверджує, що "правда вища за корпоративні зв'язки". При цьому вона начебто є прихильницею Леві і саме її вважає "найчеснішою".

Партнерки-паучихи борються в телевізійній банці одна з одною і, зрозуміло, за рейтинги. Однак раптово змінюється вище керівництво...

Третій сезон серіалу "Ранкове шоу" складається з 10 епізодів. Перші два покажуть у день прем'єри.

Трейлер серіалу "Ранкове шоу" (3-й сезон)

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