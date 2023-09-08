Сериалы сентября. Мел Гибсон – мафиози, Дженнифер Энистон – телеакула и приквел "Джона Уика"

Новый сезон радует не так звездным разнообразием, как жанровым: вы увидите мистический триллер о жене-ведьме, боевик о мафии, антисупергеройское фэнтези, мелодраму о мести и комедию о нравах на ТВ.

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Мистический триллер "Подменыш" — о том, как симпатичный мужчина отчаянно добивался благосклонности красавицы, а когда добился, выяснил, что если твоя жена – ведьма, это имеет некоторые побочные эффекты.

Драма в "Дикой местности" рассказывает, как счастливая невеста превратится в мстящую фурию для своего жениха: изменять накануне свадьбы – плохая примета. Жаль, жениху об этом никто не сообщил.

"Поколение Ви" – антигеройская зрелищная сага об отмороженных подростках-мутантах из специнтерната.

В криминальном боевике "Континенталь", приквеле к франшизе "Джон Уик", снят Мел Гибсон и восходящая украинская звезда Голливуда – актриса Марина Мазепа. Гибсон – мафиози в законе.

Дженнифер Энистон в 3-м сезоне сериала "Утреннее шоу" дает жару в роли вечно "убивающейся" ради рейтингов телезвезды новостей.

Фокус гарантирует — что-то из этого должно зацепить!

Подменыш / The Changeling

США, 2023, фэнтези, ужасы, мистика

Премьера: 8 сентября

Платформа: Apple TV+

Сезон: 1

В ролях: Лакит Стэнфилд, Кларк Бако, Амира Ванн

Шесть раз приглашать на свидание и шесть раз получать отказ. Именно столько раз молодой нью-йоркский продавец антикварных книг Аполло "подкатывал" к красавице Эмме. Да, она девушка с "завихрениями". Но на седьмой раз — согласилась. И сообщила, что не ходила на свидания, потому что ей нужно было смотаться в Бразилию, на одно озеро – туда, где ей бывать запрещено.

В ролике мы видим, что на озере Эмму встретила ведьма. Схватила за руку, повязала ниточку на запястье и сказала: "Когда она разорвется, все три твоих желания сбудутся".

Судя по всему, спокойная и счастливая семейная жизнь в этот список не входила. Эмма вышла замуж за Аполло. Родила сына. Молодой папа доволен, чего не скажешь о супруге. Она отдаляется от мужа и практически не интересуется ребенком. Муж разрезает ту самую заветную ниточку. А дальше – бразильское озеро начинает "шалить" в Нью-Йорке. Возникают откуда ни возьмись порталы в иные миры. Эмма исчезает. Молодой муж, у которого младенец на руках, начинает отчаянные поиски своей второй — беспокойной половины. .

Этот сериал – экранизация, отмеченного многими международными премиями небольшого романа американского писателя Виктора Лаваля. Виктор умело скрещивает демонические, архаические культы с бытом современного мегаполиса. Этот микс и "берет" читателя.

Первые три серии сериала "Подменыш" (всего их 8) выйдут в день премьеры. Остальные традиционно – раз в неделю.

Трейлер сериала "Подменыш"

Дикая местность / Wilderness

Великобритания, 2023, триллер, драма

Премьера: 15 сентября

Сезон: 1

Платформа: Prime Video

В ролях: Дженна Коулман, Оливер Джексон-Коэн, Эшли Бенсон

Лив и Уилл — на первый взгляд счастливые молодые супруги, которые перебираются из крошечного провинциального городка в шумный Нью-Йорк. Кажется, что пару ждет прекрасная семейная жизнь. Но когда девушка узнает об измене мужа, она решает использовать совместное путешествие в живописные места — для мести.

"Пустошь" — экранизация одноименного романа Б. Э. Джонса, изданного в 2017 году, где автор обещает "исследование границ отношений, проходящих невероятные испытания". Испытания, надо сказать, проходили в довольно живописных местах: в Калгари, Ванкувере, Лас-Вегасе, Гранд-Каньоне, Нью-Йорке и в Великобритании. Ну, держись, Уилл!

Трейлер сериала "Дикая местность"

Континенталь / The Continental

США, 2023, боевик, криминал, триллер

Премьера: 22 сентября

Сезон: 1

Платформа: Peacock

В ролях: Колин Вуделл, Мел Гибсон, Марина Мазепа

Сериал — приквел к франшизе "Джон Уик".

В центре сюжета – история известного штатовского отеля "Континенталь" и молодого гангстера Уинстона Скотта в антураже преступного мира Нью-Йорка 1975 года.

Мел Гибсон играет сурового мафиози, который следит за порядками в гангстерской организации. Именно он "строит" главного героя: кто-то из окружения Скотта украл нечто, принадлежащее Семье. Если Уинстон это не найдет — ему кранты. Есть стимул поторапливаться.

В картине снята молодая актриса и акробатка из Украины – Марина Мазепа (родом из Конотопа). Несколько лет она небезуспешно покоряет Голливуд.

Мини-сериал состоит всего из трех эпизодов, которые будут выходить один раз в неделю.

Трейлер сериала "Континенталь"

Поколение Ви / Gen V

США, 2023, супергеройский экшен, сатира, боевик

Сезон: 1

Премьера: 29 сентября

Релиз: Amazon Prime Video

В ролях: Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Чанс Пердомо, Патрик Шварценеггер

Этот сериал — спин-офф популярного антисупергеройского сериала "Пацаны" (The Boys). Основные события проекта будут происходить в вымышленном колледже-интернате для супергероев-подростков Godolkin University School of Crimefighting, которым управляет некая зловещая Vought International Corporation.

В центре истории – заклинательница крови Мари Моро, которая хочет стать новой участницей легендарной "Семерки" супергероев-отморозков. Говорят, в сериале занят сын Арнольда Патрик Шварценеггер, что, конечно, прибавляет интриги.

Должно быть весело, потому что шоураннер проекта Эрик Крипке – тот самый, что создал "Пацанов" и культовый сериал "Сверхъестественное", шедший 15 лет — с 2005 по 2020. Эрик понимает в смеси: психология подростка + паранормальные явления. Наверняка будет много черного юмора.

Первые три серии (всего 8) выйдут одновременно, можете сразу решить – ваше ли это шоу.

Трейлер сериала "Поколение Ви" (Gen V)

Из продолжений отметим один сериал — с бесподобной игрой двух голливудских актрис.

Утреннее шоу / The Morning Show

США, 2019 – 2023, драма, сатира, черная комедия

Премьера: 13 сентября

Сезон: 3

Платформа: Apple TV+

В ролях: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Билли Крудап

Успешная экранизация бестселлера "Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения", созданного журналистом и ведущим телеканала CNN Брайаном Стельтером – он знал, о чем писал. Там представлена во всей красе внутренняя кухня утреннего телевидения на крупнейшем американском (как бы вымышленном) телеканале.

Алекс Леви — ведущая "Утреннего шоу", популярной новостной программы, транслируемой из Манхэттена на канале UBA, которая имеет высочайшие рейтинги. Считается, что программа "изменила лицо американского ТВ".

Однако нет в мире ничего стабильного. После секс-скандала уволен коллега и партнер Леви по эфиру в течение 15 лет – Митч Кесслер. Алекс борется за то, чтобы сохранить свою работу в качестве лидера подачи новостей.

Конкуренцию ей неожиданно составила телерепортер Брэдли Джексон, утверждающая, что "правда выше корпоративных связей". При этом она вроде бы является поклонницей Леви и именно ее считает "самой честной".

Партнерши-паучихи борются в телевизионной банке друг с другом и, разумеется, за рейтинги. Однако внезапно сменяется высшее руководство…

Третий сезон сериала "Утреннее шоу" состоит из 10 эпизодов. Первые два покажут в день премьеры.

Трейлер сериала "Утреннее шоу" (3-й сезон)

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