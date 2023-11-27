Озорные и милые: топ интересных фактов о рыжих котах

Есть несколько забавных фактов, которые делают этих кошек по-настоящему особенными.

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Кошка с мехом любого оттенка цветового спектра: от бледно-желтого до оранжевого и насыщенно-рыжего считается рыжей. У котов такой масти нет сомнительной репутации черных кошек, и исторически считается, что они приносят своим хозяевам богатство и удачу. Также они славятся своим озорным игривым характером. Об этом пишет Hindustan Times.

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Если у вас уже есть рыжая кошка или вы планируете ее завести, вот несколько интересных забавных фактов о кошках этой масти, которые помогут вам сделать осознанный выбор.

Свой день

У рыжих котов есть свой день. Национальный день признательности рыжим кошкам отмечается каждый год 1 сентября. Разработчик программного обеспечения по имени Крис Рой установил этот день в память о своем коте Дуберте.

Рыжий – это не порода

Многие домашние породы, в том числе мейн-кун, персидская, американская короткошерстная, абиссинская, бенгальская, египетская мау и многие другие, могут иметь рыжий окрас.

Рыжий кот Фото: Getty Images

Это противоречит распространенному заблуждению, что существует порода кошек, называемая рыжей. Рыжая шерсть наблюдается как у чистокровных, так и у кошек смешанных пород из-за наследственного преобладания гена рыжей шерсти.

Рыжие кошки, как правило, самцы

Ген, который придает рыжим кошкам характерный цвет шерсти, находится в Х-хромосоме. Вероятность того, что любой рыжий кот, которого вы увидите, — именно самец, составляет 8 из 10.

У рыжих котов могут появиться веснушки

Рыжие коты чаще, чем другие кошки, имеют веснушки, которые можно увидеть на их маленьких розовых носах, глазах, языках и губах, как и у их человеческих собратьев. Лентиго, или крошечные черные веснушки, могут потемнеть в течение жизни вашей кошки, но, по-видимому, они не связаны с пребыванием на солнце.

Рыжие коты крупнее обычных кошек

Рыжие коты-самцы крупнее других кошек-самцов, что может дать им преимущество в размножении и способствовать их самоуверенному характеру.

Рыжий кот Фото: Getty Images

Однако считается, что по сравнению с кошками с другим цветом шерсти рыжие кошечки миниатюрней.

Рыжие коты отличные охотники

Исследование, проведенное в 2016 году с целью выяснить, связаны ли определенные физические особенности чистокровных кошек с определенным поведением, дало некоторые интригующие результаты. Несмотря на то, что они обнаружили, что большинство моделей поведения, по-видимому, соответствуют стандартам породы, а не типам шерсти, они также выяснили, что рыжие коты больше интересуются охотой.

Рыжий кот Фото: Instagram cats_of_instagram

А это значит, что они будут чаще устраивать засады, играть и требовать вашего внимания.

Рыжие кошки любят поговорить

Коты и кошки рыжей масти очень разговорчивы. В то время как другие виды кошек часто издают звуки только тогда, когда они голодны или хотят выйти на улицу, рыжие, похоже, используют свои голоса для развлечения как себя, так и своих хозяев.

Напомним, ранее Фокус писал о манулах, этих диких котах, которые плохо ладят с людьми и заслужили репутацию мрачных интровертов.