Самый толстый зимний кот: кто такие манулы и чем отличаются от обычных пушистых друзей

Манулы очень популярны из-за своей пушистой "шубки", недовольной мордочки и манеры ставить лапки на пушистый хвост, когда становится холодней.

Related video

Манул (Otocolobus manul) — это небольшая дикая кошка, известная своим необычным и очаровательным внешним видом. У манулов приплюснутая и округлая мордочка, коренастое телосложение, очень пушистый мех и подозрительный взгляд. У них репутация не слишком приветливых животных, но при этом они являются одними из самых популярных диких котов в соцсетях, а фото манулов неизменно собирают сотни лайков. Когда-то пушистых манулов считали предками персидских кошек, но это отдельный вид. Об этом милом животном и о том, чем манулы отличаются от домашних котов, пишет Wired.

Важно

Не только манулы. Топ-5 диких маленьких кошек, о которых вы никогда не слышали

Манул не вырастает слишком большим. Длина тела достигает 50-62 см, хвост — 23-31 см, вес — от 2,5 до 4 кг, хотя из-за пышного меха манул выглядит довольно крупным и тяжелым. Из-за приплюснутой морды манулов часто называют "недовольным котом".

Манулы

Мех манула считается самым пушистым и густым среди кошачьих. На спине манула на одном квадратном сантиметре растет до 9 тысяч волосков. В длину они достигают 7 сантиметров.

В мире известны три вида таких котов. Манул обыкновенный или же сибирский обитает в Сибири, на Алтае, в Монголии и Китае. Отличительная черта — преобладающий светло-серый окрас.

Манул среднеазиатский — чаще всего встречается в Афганистане, Узбекистане, Пакистане, Туркмении, Таджикистане, Иране, Казахстане. Его главное отличие — более рыжая шкурка с красноватыми полосами.

Манул Фото: ТАСС

Тибетский манул обитает на Тибете, в Кашмире и Непале. Его мех более темный, но зимой он становится серебристым.

История происхождения манула

Как отдельный вид кошачьих манул появился на Земле примерно 10-12 миллионов лет назад. Он — современник саблезубого тигра, которого смог пережить, не претерпев при этом особых эволюционных изменений.

Манул охотится

Слово "манул" имеет тюркские корни и переводится как "быстрый". Также животное имеет втрое название — "палласов кот". Оно дано в честь немецкого натуралиста П.С. Палласа, который был первым, кто описал дикого кота в 1776 году.

Паллас обнаружил кота на побережье Каспийского моря и дал название Otocolobus manul. Это латинское словосочетание переводится как "уродливое ухо".

Интересные факты о манулах

У манулов необычные зрачки. В отличие от других кошек, зрачки манулов сужаются в небольшие круги, а не в вертикальные щели.

Манулы издают разнообразные звуки. При возбуждении они визжат или рычат, издавая звук, похожий на лай маленькой собаки. Манулы тоже умеют мурлыкать.

Манулы по природе своей одиночки. В книге "Дикая кошка" авторы Фиона и Мел Санквист приводят пример, рассказанный Биллом Свенсоном, директором по исследованиям животных зоопарка Цинциннати. Служители зоопарка подумали, что у помета новорожденных манулов возникли проблемы с дыханием, но когда они прислушались, они поняли, что шум, который они слышали, был рычанием и шипением котят друг на друга. Они невзлюбили друг друга еще до того, как открыли глаза.

Манулы — одни из наименее изученных представителей семейства кошачьих в мире. Они так умело прячутся, что фото и видео этих маленьких хищников получают только благодаря фотоловушкам.Манулы не любят бегать и прыгать. Но они умеют устраивать засады и подолгу сидеть неподвижно.

Манулы не любят бегать и прыгать. Но они умеют устраивать засады и подолгу сидеть неподвижно.

Манулы не терпят присутствия других котов на своей территории. И манулы не идут на контакт с людьми.

Манул

Дикий кот ведет оседлый образ жизни. Манул живет в расщелинах скал, небольших пещерах, под камнями, в старых норах сурков, лисиц, барсуков, а на охоту выходит в сумерках. Питается мелкими зверьками и птицами.

Манулы не слишком романтичны. Спариваются они раз в год, причем этому предшествуют кровавые драки между самцами.

Самка манула дает потомство через 60 дней. Рождается в среднем от двух до шести слепых и беспомощных котят. Уже в 3-4 месяца малыши могут самостоятельно охотиться, а в 10 — становятся взрослыми и уходят жить отдельно на собственную территорию.

Напомним, ранее Фокус писал о самых интересных исторических фактах о котах.