Сумка-пингвин на смену сумке-голубю. Испанский бренд создал новый аксессуар

Новая коллекция изготовлена из трех цветов телячьей кожи

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Испанский дом мод Loewe представил новую модель сумки в виде пингвина. Новая коллекция уже появилась в продаже на официальной странице компании.

Известно, что сумка со сменным ремешком в виде пингвина представлена только в одном оригинальном цвете. Она изготовлена из кожи трех цветов — черный, белый и оранжевый.

Ее дизайнером выступил ирландец Джонатан Андерсон, который выделяется своей нетрадиционностью и уникальностью.

Известно, что бренд создал сумку в коллаборации с японской студией Suna Fujita.

Отметим, что накануне была презентована коллекция одежды и аксессуаров, где впервые появился образ нелетающей птицы из семейства морских. Идентичный пингвин присутствовал как нашивка или брелок к образам.

Цена новой модели — 1450 долларов (ориентировочно 54 300 гривен).

Отметим, что бренд Loewe в начале сезона презентовали еще одну трендовую модель сезона — Squeeze.

Данная вариация сумки быстро стала главной must-have-позицией. Выглядит она довольно скромно и сдержанно, но в то же время очень изысканно.

Этот аксессуар для женских образов изготовлен из мягкой кожи наппа, имеет "рюшистый" силуэт и ремень-цепочку. Сумка имеет как малые, так и средние размеры. Представлена она в четырех цветах — черном, коричневом, зеленом и бордовом.

Напомним, Рианна появилась на спортивном событии с часами на ноге за 15 млн гривен.