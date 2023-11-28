Кэтрин Зета-Джонс с Майклом Дугласом и сыном посетила кинофестиваль в Индии (фото)

Звездная семья прибыла на закрытие культурного события в индийском штате Гоа.

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54-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс в компании мужа Майкла Дугласа, 79, и их 23-летнего сына Дилана посетила кинофестиваль в Индии. Об этом звезда фильма "Маска Зорро" рассказала в своем Instagram с более чем 5 млн подписчиков.

"На пути к красной дорожке! Международный фестиваль индийского кино! Гоа, Индия", — написала британская знаменитость, опубликовав короткое видео из авто, в котором они с семьей направлялись на публичное мероприятие.

Кэтрин Зета-Джонс

Сначала мама двоих детей позировала в темном платье, однако на красной дорожке кинофестиваля появилась в васильковом наряде. Платье жены Майкла Дугласа обнажало одно ее плечо и подчеркивало фигуру. Черные волосы Кэтрин Зеты-Джонс были распущены, она сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.

Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

Тем временем Майкл Дуглас вышел на публику в ярком пиджаке и темных брюках. Первенец звездной четы, которому в августе 2023 исполнилось 23 года, выбрал деловой ансамбль в светлых тонах. Дочери пары, 20-летней Кэрис, с ними в этот день не было.

Кэтрин Зета-Джонс с мужем и сыном

Отметим, что кинофестиваль в Индии длился с 20 по 28 ноября 2023 года, поэтому британские гости попали на мероприятие во время его закрытия.

"Пропагандируем толерантность, диалог и мир через кино!" — отмечали организаторы события.

Кинофестиваль в Индии

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс показала, как проводит с Майклом Дугласом выходные.

Также Фокус писал о хэллоуинских образах Кэтрин Зеты-Джонс и ее мужа.