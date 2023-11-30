Олег Винник опубликовал первое фото за долгое время

Певец давно не выходит на связь к своим поклонницам

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Впервые за долгое время на связь вышел 50-летний певец и идеал "молодых волчиц" Олег Винник. Фото певца из Германии опубликовала в своем инстаграме официальная представительница Валерия Барон.

Она отметила, что к нему в гости приехали волонтеры из Благотворительного Фонда "Буцкие Ангелы", которым певец помогал найти машины для украинских защитников, которые отправляют на передовую.

Также Валерия Барон отметила, что Олег Винник передал и другую помощь — кровати, матрасы, одежду и обувь, которые собрали в Германии вместе с Anja Rätzke и Thomas Uhlig.

Тем временем на официальной странице благотворительной организации уже появился отчет полученной помощи.

"Авто для Воина. И так: мы вместе с вами те кто донатив на это дело, БО МБФ "Буцкие Ангелы", Олег Винник (и не только), Максим Якусевич (и не только) и Андрей Дубровский, Лука Павлюк — помогли нашему земляку Коля Швед, который защищает наше государство, стать мобильным", — говорится в сообщении.

В общественной организации также отметили, что они обратились за помощью в поиске и приобретении машины, к своему земляку Олегу Виннику.

"Машина была найдена в Германии, (в 50 км. от г.Штутгарт) забронирована и подготовлена к дальней дороге. Олег договорился также о замене тормозных колодок на новенькие. Также Олег предложил забрать помощь, которую предоставили его поклонники в Германии — Anja Rätzke и Thomas Uhlig (это магазин "Matratzen Concord" в Ludwigsburg) — СПАСИБО ВАМ (!!!), а это кровати и матрасы, одежда, обувь, и много всего. Часть кроватей и матрасы уже попали в военный госпиталь, где обустраивается помещение для размещения семей, которые посещают раненых Воинов. Машина была пригнана, поставлена на временный учет (на государственные номера) — это по правильной схеме. Не на иностранных бляхах, а все как требует закон Украины)!!! Успешно, актово, передана Воину!!!" — говорится в сообщении.

На фото Олег Винник одет в синюю куртку, серую водолазку, козырек. Также он надел очки. На лице певца также есть неухоженная борода. Прическа у певца не переменная — сзади виднеется его хвостик.

Напомним, стало известно, когда Олег Винник вернется в Украину.