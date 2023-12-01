14-летняя звезда фильмов "Голодные игры" и "Барби" с синдромом Дауна оказалась украинкой

Приемные родители девочки рассказали о ее корнях

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14-летняя София Санчес, которая имеет синдром Дауна, однако несмотря на болезнь успешно снялась в двух популярных мировых кинолентах — Барби и Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях, родилась в Украине, пишет издание Рубрика.

Известно, что биологические родители девочки узнав о врожденной болезни новорожденного ребенка приняли решение отказаться от нее. Поэтому уже через некоторое время Софию отправили в детский дом в городе Днепр, где она прожила около года.

Однако уже потом девочку нашли на сайте украинского детского дома ее нынешние родители, которые оказались родом из Америки. Дженнифер и Гектор Санчесы сразу увидев улыбку Софии приняли решение взять ее к себе в семью. Пара уже имела трех сыновей, младший из которых Хоакин также имеет синдром Дауна.

Пара думала, что дети одногодки, поэтому будут воспитывать их как двойняшек. Однако как выяснилось впоследствии в детском доме спутали дату рождения Софии.

Пара собрала все необходимые документы и полетела через океан за дочкой. Сейчас девочка ходит в обычную местную школу вместе с братом.

Несмотря на свой врожденный диагноз девочка уверенно снимается в фильмах, рекламах, иллюстрирует книги, ведет блог в сети, где рассказывает миру о солнечных детях. Девочка признается, что ее болезнь это не приговор, а быть солнечным ребенком очень даже интересно. Таким образом украинская принцесса София, как ее прозвали родители, стала лицом всех детей Америки больных синдромом Дауна.

Стоит заметить, что девочка знает откуда ее корни и она активно поддерживает свою родину.

"Украинская актриса с синдромом Дауна", — указано в личном профиле девочки.

В инстаграме она имеет более 46 тысяч подписчиков.

Когда началась полномасштабная война в Украине, девушка призвала поддержать ее родину.

Напомним, Клаудия Шиффер стала Барби: Mattel выпустили куклу в культовом наряде из 1990-х.