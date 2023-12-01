14-річна зірка фільмів "Голодні ігри" та "Барбі" із синдромом Дауна виявилася українкою

Прийомні батьки дівчинки розповіли про її коріння.

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14-річна Софія Санчес, яка має синдром Дауна, однак попри хворобу успішно знялась в двох популярних світових кінострічках — Барбі та Голодні ігри: Балада про співочих пташок та змій, народилася в Україні, пише видання Рубрика.

Відомо, що біологічні батьки дівчинки дізнавшись про вроджену хворобу новонародженої дитини прийняли рішення відмовитися від неї. Тому вже через певний час Софію відправили в дитячий будинок у місті Дніпро, де вона прожила близько року.

Однак вже згодом дівчинку знайшли на сайті українського дитячого будинку її нинішні батьки, які виявилися родом із Америки. Дженніфер і Гектор Санчеси одразу побачивши посмішку Софії прийняли рішення взяти її до себе в родину. Пара вже мала трьох синів, молодший з яких Хоакін також має синдром Дауна.

Пара думала, що діти однолітки, тому будуть виховувати їх як двійнят. Однак як з'ясувалося згодом в дитячому будинку сплутали дату народження Софії.

Пара зібрала всі необхідні документи та полетіла через океан по донечку. Зараз дівчинка ходить в звичайну місцеву школу разом з братом.

Попри свій вроджений діагноз дівчинка впевнено знімається у фільмах, рекламах, ілюструє книги, веде блог в мережі, де розповідає світу про сонячних дітей. Дівчинка зізнається, що її хвороба це не вирок, а бути сонячною дитиною дуже навіть цікаво. Таким чином українська принцеса Софія, як її прозвали батьки, стала обличчям усіх дітей Америки хворих на синдром Дауна.

Варто зауважити, що дівчинка знає звідки її коріння і вона активно підтримує свою батьківщину.

"Українська актриса у із синдромом Дауна", — вказано в особистому профілі дівчинки.

В інстаграмі вона має більше 46 тисяч підписників.

Коли почалася повномасштабна війна в Україні, дівчина закликала підтримати її батьківщину.

Нагадаємо, Клаудія Шиффер стала Барбі: Mattel випустили ляльку в культовому вбранні з 1990-х.