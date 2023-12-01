Неузнаваемый Крис Хемсворт и боевая Аня Тейлор-Джой: вышел первый трейлер фильма "Фуриоса"

В приквеле фильма "Безумный Макс: Дорога ярости", Аня Тейлор-Джой играет юную Фуриосу, а Крис Хемсворт военачальника Дементуса.

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Крис Хемсворт выглядит совершенно неузнаваемым в первом остросюжетном трейлере приквела "Безумного Макса: Дорога ярости" Джорджа Миллера "Фуриоса". А Аня Тейлор-Джой демонстрирует свои боевые навыки и по сюжету лишается руки. Первый трейлер долгожданного фильма показала кинокомпания Warner Bros. Pictures.

40-летний австралиец Хемсворт превратился в злодея Дементуса, причем ему радикально изменили внешность длинным носом и рыжим лохматым париком.

Трейлер начинается с изображения Фуриосы (Аня Тейлор-Джой), которая бредет по пустоши.

Аня Тейлор-Джой в роли юной Фуриосы Фото: Warner Bros. Pictures

"Что бы вам ни пришлось сделать, сколько бы времени это ни заняло, пообещайте мне, что найдете дорогу домой. Фуриоса, дай мне это обещание", — произносит женский голос.

Далее зрителям сообщают, что действие фильма происходит 45 лет спустя после краха общества и юную Фуриосу забирают из семьи.

"Она посвятит остаток своей жизни поиску дороги домой. Это ее одиссея", — так зрителям намекают на сюжет картины.

Трейлер фильма "Фуриоса"

В фильме рассказывается история Фуриосы, ее повзрослевшую версию в картине 2015 года "Безумный Макс: Дорога ярости" играла Шарлиз Терон.

Приквел – это "отдельный приключенческий боевик, раскрывающий происхождение Фуриосы". По сюжету, юную девушку похитили из Зеленого места многих матерей и она попала в руки орды байкеров во главе с военачальником Дементусом. Путешествуя по Пустошам, они натыкаются на Цитадель, которой управляет Бессмертный Джо. Пока два тирана борются за господство, Фуриосе предстоит пережить множество испытаний, чтобы найти путь домой.

Хемсворт описал своего персонажа Дементуса как "очень жестокого и безумного персонажа, рожденного в Пустоши".

Крис Хемсворт в роли Дементуса Фото: Warner Bros. Pictures

"Он родился в месте, где можно убить или быть убитым. Он научился править железной рукой. В нем есть харизма, и это очень манипулятивная харизма", — сказал он на CCXP в Бразилии, где был представлен трейлер.

"Фуриоса" снималась в Новом Южном Уэльсе и должна была стать самым большим фильмом, когда-либо снятым в Австралии. Съемки завершились в сентябре 2022 года.

Создатель франшизы Миллер также вернулся в качестве режиссера и соавтора сценария "Фуриозы" вместе с Нико Латурисом, а также своим давним партнером-продюсером Дугом Митчеллом.

Премьера "Фуриосы" запланирована на май 2024 года.

Как "Фуриоса" вписывается во вселенную "Безумного Макса"

"Безумный Макс" — серия постапокалиптических боевиков, созданная Джорджем Миллером и Байроном Кеннеди.

История разворачивается в пустынной австралийской пустоши, где общество находится на грани войны из-за глобального нефтяного кризиса.

Оригинальный фильм 1979 года с Мелом Гибсоном в главной роли был создан с чрезвычайно небольшим бюджетом, но имел успех в мировом прокате. Его сняли за 300 тысяч долларов, а в прокате он собрал свыше 100 миллионов долларов.

После он сыграл еще в двух фильмах, а Том Харди взял на себя роль Макса в четвертом фильме.

Хотя хронология саги "Безумный Макс" не определена, действие "Фуриосы" происходит где-то между фильмами "Безумный Макс 3: Под куполом грома" и "Безумный Макс: Дорога ярости". В 2015 году также вышла компьютерная игра "Безумный Макс", где главный герой держит путь к "Безмолвной равнине" — мифическому месту, где он сможет обрести внутренний покой. И попутно сражается в безумными бандитами, населяющими Пустошь.

Мифология "Безумного Макса" стала такой популярной, что с 2011 года в пустыне Мохаве проходит фестиваль, посвященный этим фильмам. Изначально в пустыню приезжали только отчаянные энтузиасты, но теперь это событие мирового масштаба, на которое съезжаются со всего мира.