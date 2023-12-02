Комедия в стиле Chanel. Стоит ли смотреть фильм "Первая леди" с Катрин Денев

На экраны украинских кинотетаров вышел фильм о Бернадетт Ширак.

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30 ноября стартовал показ французской сатирической драмы "Первая леди" с Катрин Денев в главной роли. На этот раз легенде французского кино досталась роль Бернадетт Ширак — супруги 22-го президента Франции Жака Ширака. Фокус побывал на допремьерном показе.

Трейлер к фильму "Первая леди"

О чем фильм "Первая леди"

Политик Жак Ширак с триумфом выигрывает выборы на пост президента Франции в 1995 году. На этом этапе жизни его супруга Бернадетт начинает отягощать своим присутствием политического триумфатора, который совсем не торопится делить с ней свою победу и стремится от нее отдалиться.

На фоне холодности в семье президентской четы в СМИ все чаще курсируют слухи о многочисленных изменах главы Республики, да и отношение окружения Ширака к Бернадетт пропитано презрением и насмешками. Первой леди Франции демонстрируют высокомерие абсолютно все — от дочери до водителя и официанта в Елисейском дворце.

Мадам Ширак терпела презрительное отношение к себе около двух лет, но потом решила взяться за личную политическую карьеру. Первая леди построит скоростную дорогу в родную провинцию, ищет общения со знаменитостями, одевается у Карла Лагерфельда и приглашает первую леди США Хиллари Клинтон на праздник в родной Коррез.

Всего за пару лет Бернадетт Ширак становится намного популярнее своего мужа: из немолодой, скучной, старомодной, всегда напряженной женщины супруга Жака Ширака превращается в некое подобие принцессы Дианы на французский манер с поправкой на возраст. С ней позируют знаменитости, она проводит время в известных заведениях, организовывает популярные у населения программы. К концу первой каденции Ширака 71% французов поддерживали Бернадетт. По версии создателей фильма, именно ее имиджу и репутации Ширак обязан своим вторым сроком на посту президента.

Бунтовщица во главе Республики

Создатели фильма явно предприняли попытку "крестового похода", в котором святым граалем стали феминистические пассажи первой леди Франции, олицетвоярющей слом вековых устоев на этапе смены эпох.

Из мадам Ширак образца конца 1990-х сделали настоящую бунтовщицу: с завалами в пассивную агрессию, но с легким подтекстом и приятным юмором. Бернадетт яростно ломает границы гендерных устоев и провинциальных традиций. Она никогда открыто не возражает мужу, но всегда все делает по-своему.

Впрочем, стоит отметить, что Катрин Денев хорошо удался этот, слегка утрированный образ первой леди, призванный стать символом свободы для женщин всей Франции.

Этот эффектный, в значительной степени вымышленный рассказ о жизни мадам Ширак и ее влиянии на политическую карьеру мужа можно отнести к смелым и ярким экспериментам, которые удались. Другими словами, французы создали из Бернадетт кого-то столь же непохожего на себя саму, как Наполеон по версии Ридли Скотта. Но французам повезло сделать ставку на юмор и не позиционировать проект как биографический фильм. В итоге их пренебрежение историей выглядит просто милым озорством.

Причем здесь Карл Лагерфельд?

Отдельное внимание в картине уделено моде и и ее роли в создании образа первой женщины государства.

В начальных эпизодах мы видим старомодную даму в устаревших жакетах Chanel пастельных оттенков. "Мадам, вы разбиваете мне сердце и заставляете всех думать, что, начиная с 1978 года, я ничего не пошил", — упрекает Бернадетт Карл Лагерфельд, который много лет занимал пост директора модного дома Chanel. — "А еще говорят: "Знаете, что Бернадетт Ширак делает со старыми платьями? Она их носит!". С этими словами Карл Лагерфельд в исполнении Оливье Брайтмана превращает условную Золушку в первую леди с актуальным представлением о моде.

Этот короткий эпизод служит своего рода рубиконом между двумя разными Бернадетт и двумя частями фильма. За ширмой примерочной остается застенчивая женщина, живущая в тени мужа, а к зрителям выходит новая первая леди, шагающая в ногу со временем во всех смыслах этого тезиса.

Стоит ли смотреть фильм "Первая леди"?

Европейским кинематографистам удалась приятная, легкая, ненавязчивая комедия с яркими натурными съемками, ироничным сценарием и хорошей командой стилистов. Что может быть лучше в выходные дни?

Ранее Фокус писал о вечеринке по случаю старта показа фильма "Первая леди" с Катрин Денев.