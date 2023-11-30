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Стиль жизни

Вечеринка в розовом цвете. Как в Киеве прошла премьера фильма с Катрин Денев (фоторепортаж)

Фото: Свое кино

В украинских кинотеатрах стратовал показ нового фильма с Катрин Денев - "Первая леди".

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Вчера, 29 ноября в Киеве состоялся допремьерный показ франзуской комедийной драмы, повествующей о жизни первой леди Франции Бернадетт Ширак в период с 1995 по 2007 годы. Фокус побывал на светском событии.

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Серж Смолин

Сюжет фильма "Первая леди" рассказывает о судьбе супруги президента Франции — Жака Ширака с момента переезда первой четы республики в официальную резиденцию после победы Ширака на выборах в 1995 году.

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Монро

Долгие годы Бернадетт Ширак жила в тени своего супруга, но пришел момент и первая леди Франции решила показать всем, кто она есть на самом деле. Мадам Ширак заручилась поддержкой неудачливого ассистента и модными образами от Карла Лагерфельда. Ей предстояло завоевать симпатии французов и победить в этой схфватке даже своего мужа.

Первыми пришли оценить утонченную комедийную драму дизайнеры, блогеры, журналисты и медийные представители, в числе которых Илона Гвоздева, Олимпия Вайтмусташ, Серж Смолин, Розали Номбре, Юлия Ермолаева и дургие.

Олимпия Вайтмусташ Fullscreen
Олимпия Вайтмусташ
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Анна Малиновская фото 2023 Fullscreen
Анна Малиновская
Ирина Татаренко фото 2023 Fullscreen
Ирина Татаренко
Ольга Скрипачева фото 2023 Fullscreen
Ольга Скрипачева
Илона Гвоздева Fullscreen
Илона Гвоздева
Ольга Топольницкая фото 2023 Fullscreen
Ольга Топольницкая
Роман Медынский, Алина Смолина-Медынская фото 2023 Fullscreen
Роман Медынский, Алина Смолина-Медынская
Юлия Ермолаева фото 2023 Fullscreen
Юлия Ермолаева
Розали Номбре, Юрий Марченко фото 2023 Fullscreen
Розали Номбре, Юрий Марченко
Татьяна Карикова фото 2023 Fullscreen
Татьяна Карикова
Анатолий Анатолич, Юла фото 2023 Fullscreen
Анатолий Анатолич, Юла
Юля Смидович фото 2023 Fullscreen
Юля Смидович
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Ранее Фокус писал о закрытом показе документального фильма "Довга доба".