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Стиль життя

Вечірка в рожевому кольорі. Як у Києві пройшла прем'єра фільму з Катрін Деньов (фоторепортаж)

Фото: Свое кино

В українських кінотеатрах стратував показ нового фільму з Катрін Деньов — "Перша леді".

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Учора, 29 листопада, в Києві відбувся допрем'єрний показ франзуської комедійної драми, що оповідає про життя першої леді Франції Бернадетт Ширак у період з 1995 до 2007 року. Фокус побував на світській події.

Серж Смолін фото 2023 Fullscreen
Серж Смолін

Сюжет фільму "Перша леді" розповідає про долю дружини президента Франції — Жака Ширака — з моменту переїзду першого подружжя республіки в офіційну резиденцію після перемоги Ширака на виборах 1995 року.

Монро фото 2023 Fullscreen
Монро

Довгі роки Бернадетт Ширак жила в тіні свого чоловіка, але прийшов момент і перша леді Франції вирішила показати всім, хто вона є насправді. Мадам Ширак заручилася підтримкою невдачливого асистента і модними образами від Карла Лагерфельда. Їй належало завоювати симпатії французів і перемогти в цій сутичці навіть свого чоловіка.

Першими прийшли оцінити витончену комедійну драму дизайнери, блогери, журналісти та медійні представники, серед яких Ілона Гвоздьова, Олімпія Вайтмусташ, Серж Смолін, Розалі Номбре, Юлія Єрмолаєва та інші.

Олімпія Вайтмусташ Fullscreen
Олімпія Вайтмусташ
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Анна Малиновська фото 2023 Fullscreen
Анна Малиновська
Ірина Татаренко фото 2023 Fullscreen
Ірина Татаренко
Ольга Скрипальова фото 2023 Fullscreen
Ольга Скрипачова
Ілона Гвоздьова Fullscreen
Ілона Гвоздьова
Ольга Топольницька фото 2023 Fullscreen
Ольга Топольницька
Роман Мединський, Аліна Смоліна-Мединська фото 2023 Fullscreen
Роман Мединський, Аліна Смоліна-Мединська
Юлія Єрмолаєва фото 2023 Fullscreen
Юлія Єрмолаєва
Розалі Номбре, Юрій Марченко фото 2023 Fullscreen
Розалі Номбре, Юрій Марченко
Тетяна Карікова фото 2023 Fullscreen
Тетяна Карікова
Анатолій Анатоліч, Юла фото 2023 Fullscreen
Анатолій Анатоліч, Юла
Юля Смідович фото 2023 Fullscreen
Юля Смідович
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Раніше Фокус писав про закритий показ документального фільму "Довга доба".