Вечірка в рожевому кольорі. Як у Києві пройшла прем'єра фільму з Катрін Деньов (фоторепортаж)

В українських кінотеатрах стратував показ нового фільму з Катрін Деньов — "Перша леді".

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Учора, 29 листопада, в Києві відбувся допрем'єрний показ франзуської комедійної драми, що оповідає про життя першої леді Франції Бернадетт Ширак у період з 1995 до 2007 року. Фокус побував на світській події.

Серж Смолін

Сюжет фільму "Перша леді" розповідає про долю дружини президента Франції — Жака Ширака — з моменту переїзду першого подружжя республіки в офіційну резиденцію після перемоги Ширака на виборах 1995 року.

Монро

Довгі роки Бернадетт Ширак жила в тіні свого чоловіка, але прийшов момент і перша леді Франції вирішила показати всім, хто вона є насправді. Мадам Ширак заручилася підтримкою невдачливого асистента і модними образами від Карла Лагерфельда. Їй належало завоювати симпатії французів і перемогти в цій сутичці навіть свого чоловіка.

Першими прийшли оцінити витончену комедійну драму дизайнери, блогери, журналісти та медійні представники, серед яких Ілона Гвоздьова, Олімпія Вайтмусташ, Серж Смолін, Розалі Номбре, Юлія Єрмолаєва та інші.

Олімпія Вайтмусташ

Анна Малиновська

Ірина Татаренко

Ольга Скрипачова

Ілона Гвоздьова

Ольга Топольницька

Роман Мединський, Аліна Смоліна-Мединська

Юлія Єрмолаєва

Розалі Номбре, Юрій Марченко

Тетяна Карікова

Анатолій Анатоліч, Юла

Юля Смідович

Раніше Фокус писав про закритий показ документального фільму "Довга доба".