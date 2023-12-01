Евлалия, Дарий, Афина: какие имена звездные родители выбирали своим детям в 2023 году

Звездные родители придирчиво выбирают имена своим отпрыскам

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Рождение ребенка это всегда большой волнующий момент, а когда ребенок появляется на свет в стране, где идет война, то это еще большая ответственность. Конечно узнав радостную новость будущие родители сразу же начинают поиски имени для малыша. А это задача не из легких, ведь в нынешнем мире родители хотят выбрать не просто удачное и красивое имя, но и такое, чтобы не было у других.

2023 год оказался довольно обильным на рождение малышей в украинском шоу-бизнесе. Фокус подготовил подборку имен, которыми звездные родители называли своих чад.

Саша Бо

Известная украинская блогерша и инфлюенсер Саша Бо, которая уже имеет двух сыновей, недавно родила третьего ребенка. На свет появилась девочка. Новоиспеченные родители назвали общего первенца Верой.

Известно, что двое старших мальчиков 7-летний Даниил и 5-летний Евгений появились в браке с блогером Игорем Пустовитом.

Девочку же Саша Бо родила своему второму мужу Платону Тарнавскому.

Иракли Макацария

В этом году пополнение произошло и в семье экс-холостяка Иракли Макацария. 38-летний бизнесмен и его жена Лиза Чичуа стали родителями первенца. Мальчик появился на свет в начале июня. Его родители дали ему имя Георгий.

СолоХа

46-летняя поп-певица СолоХа (настоящее имя Тереза Балашова) в начале сентября родила второго ребенка. Известно, что у певицы уже была дочь, которую зовут Арианна. Второй у СолоХи родилась вторая девочка. Звездная мама назвала ее Евлалией. Известно, что в сокращенном варианте это имя звучит как Ева.

Иван НАВИ

31-летний певец Ivan NAVI (настоящее имя Иван Сяркевич) в августе этого года также впервые стал отцом. Родила первенца звездному папе его избранница, врач по специальности Романия. Известно, что мальчика назвали редким именем Дарий.

Татьяна Парфильева

29-летняя инфлюенсер, блогер и основательница бренда и владелица сети магазинов CHER'17 Татьяна Парфильева в августе этого года также впервые стала мамой. Мальчика она вместе со своим мужем Иваном решила назвать Александром.

Алексей Тригубенко

Бывший участник шоу "Холостячка-1", который боролся за сердце Златы Огневич, Алексей Тригубенко также в этом году впервые стал отцом. Первенец появился на свет в июле. Бизнесмен вместе с женой, которую он тщательно скрывает от чужих глаз, решил дать мальчику имя Марк.

ONUKA

Певица Ната Жижченко известная под псевдонимом ONUKA в июле этого года также во второй раз стала мамой. Она родила своему мужу, продюсеру Евгению Филатову дочь, которую назвали Линой. Кроме этого, пара имеет сына Сашу, которому 3-лет.

Дмитрий Варварук

Известный францивский блогер и предприниматель Дмитрий Варварук также стал отцом в начале 2023 года. Жена Яна родила ему сына, которого назвали Марком.

Светлана Тарабарова

33-летняя Светлана Тарабарова в апреле родила своего третьего ребенка. На свет появилась девочка. Многодетная мамочка назвала дочь Полиной. Вместе с Алексеем Бондарем певица уже имеет сына Ивана, которому 5 лет и дочь Машу, которой 3 года.

Евгения Эмеральд

31-летняя военнослужащая Евгения Эмеральд в апреле во второй раз стала мамой. Женщина родила девочку, которую назвала Афиной.

Известно, что защитница уже имеет одну дочь, которую зовут Жасмин.

Алла Костромичева

37-летняя украинская модель Алла Костромичева в июне родила второго ребенка. Девочку назвали Аврора.

Известно, что модель также имеет 8-летнего сына Сельваторе.

Напомним, Джулия Робертс показала фото своих 19-летних дочь и сына.