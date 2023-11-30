Джулия Робертс показала фото своих 19-летних дочери и сына

Актокра редко показывает свою семью на публику

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56-летняя голливудская актриса Джулия Робертс показала редкие фото своих детей-близнецов, которым исполнилось 19-лет. Архивные фото актриса опубликовала в своем инстаграме.

Снимок с малышами на руках — дочкой Хезел Патришей и сыном Финнеасом Уолтером актриса опубликовала по случаю их Дня рождения.

Робертс редко показывает свою личную жизнь в социальных сетях, поэтому такая открытость довольно смелый поступок актрисы.

"19. Нет слов, чтобы выразить радость и счастье дикой шумной совместной жизни", — подписала фото с младенцами Джулия.

Стоит отметить, что актриса состоит в браке с кинооператором Дэниелом Модером уже более 20 лет.

Уже через два года после бракосочетания у пары родилась двойня. Роды начались раньше положенного срока на 4 недели. Однако, несмотря на преждевременные роды с малышами строений все хорошо, никаких осложнений не наблюдалось. Еще через три года у пары родился еще один мальчик, которого назвали Генри Дэниела Модеравид.

Известно, что Джулия с семьей живет в своем пентхаусе в Нью-Йорке (на Манхэттене) и на ранчо в Тахо. Также актриса имеет особняк в Малибу, Калифорния.

В 2022 году в интервью CBS Sunday Morning Робертс призналась, что имеет семью мечты. Она имеет с мужем ту семью, которую хотела, поэтому с радостью возвращается в конце дня и проводит время с детьми и мужем.

Напомним, Джулия Робертс опубликовала снимок с мужем в честь годовщины брака.