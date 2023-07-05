Джулия Робертс опубликовала снимок с мужем в честь годовщины брака

Звезда экрана празднует 21-ю годовщину брака со вторым мужем.

Related video

55-летняя американская актриса Джулия Робертс, у которой 11 миллионов подписчиков в Instagram, поделилась в соцсети трогательной фотографией со своим вторым мужем, 54-летним американским оператором Дэниелом Модером.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

На снимке, который звезда "Красотки" опубликовала в честь 21-й годовщины брака, Робертс страстно целует супруга.

"21 #truelove #heckyeah#fromhereonout", — подписала фотографию обладательница премии "Оскар", добавив два смайлика взрывов.

Подписчики голливудской знаменитости засыпали супругов теплыми комментариями и поздравлениями.

В прошлом году голливудская кинодива рассказала, в чем ее секрет прочного брака.

"Я всегда говорю одно и то же, и придерживаюсь этого. Это обговаривается. И много целоваться", — поделилась Робертс.

В настоящее время пара воспитывает троих детей — близняшек Хейзел и Финнеаса и сына Генри.

Джулия Робертс и Дэниел Модер Фото: Getty Images

До оператора Модера 55-летняя Джулия Робертс была замужем два года за кантри-певцом Лайлом Ловеттом. А в молодости звезда встречалась с такими легендами кино как Лиам Нисон и Мэттью Перри, Дилан МакДермонт и даже Ричард Гир, а за канадского актера Кифера Сазерленда Робертс собиралась замуж, однако отменила торжество за три дня до события.

С самим Дэниелом Джулия познакомилась на съемочной площадке фильма "Мексиканец". И, как известно, это была любовь с первого взгляда. На тот момент оператор был женат, однако впоследствии стал встречаться и женился на Робертс.

Также Фокус писал, что Джулия Робертс снялась в новой кампании ювелирного бренда Chopard.