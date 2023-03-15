Джулия Робертс снялась в новой кампании ювелирного бренда Chopard (фото, видео)

Знаменитость также снялась в 12-серийном закулисном сериале для роскошного ювелирного бренда.

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Бренд Chopard и 55-летняя актриса Джулия Робертс сотрудничают в новой кампании под названием "Любовь к кино" — цифровом сериале из 12 частей, созданном режиссером Джеймсом Греем. Об этом пишет Forbes.

Первое видео будет представлено 20 марта, который также является "Международным днем счастья". Видео сопровождаются новой рекламной кампанией с визуальными эффектами фотографа Аласдера МакЛеллана. Люксовый бренд дает закулисный взгляд на Робертс и голливудскую жизнь.

"Для меня каждый день — это международный день счастья, Всемирный день счастья", — сказала Джулия в пресс-релизе.

Джулия Робертс является лицом коллекций Happy Sport и Happy Diamonds с 2021 года. Теперь она стала глобальным амбассадором всех коллекций женских украшений и часов.

Робертс говорит, что в роликах сцены из сценария сочетаются с импровизационными моментами, которые она сравнивает со своим первым выступлением на Каннском кинофестивале в 2016 году вместе с Chopard, официальным партнером знаменитого кинофестиваля.

"Я опаздывала и мчалась по коридору, — сказала она в своем заявлении. Кто-то все еще зашивал меня в платье, поэтому мы все бежали по коридору к лифту. И я просто подумала: "Это такая классика".

Для кампании Робертс носит серьги-сердечки Chopard Haute Joaillerie с 88 бриллиантами общим весом более 28 каратов в оправе из 18-каратного белого золота. Серьги в форме сердца выбрала сама Робертс, которой понравился их дизайн.

Ранее Фокус писал, что звезда фильма "Красотка" была шокирована, узнав во время недавнего эпизода "Finding Your Roots" Ancestry, что ее прапрабабушка Рода Саттл Робертс имела роман с женатым мужчиной после смерти ее мужа Уиллиса Робертса.