Джулія Робертс знялася у новій кампанії ювелірного бренду Chopard (фото, відео)

Знаменитість також знялася у 12-серійному закулісному серіалі для розкішного ювелірного бренду.

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Бренд Chopard та 55-річна актриса Джулія Робертс співпрацюють у новій кампанії під назвою "Кохання до кіно" — цифровому серіалі з 12 частин, створеному режисером Джеймсом Греєм. Про це пише Forbes.

Перше відео буде представлено 20 березня, яке також є "Міжнародним днем щастя". Відео супроводжуються новою рекламною кампанією із візуальними ефектами фотографа Аласдера МакЛеллана. Люксовий бренд дає закулісний погляд на Робертс та голлівудське життя.

"Для мене щодня — це міжнародний день щастя, Всесвітній день щастя", — сказала Джулія у пресрелізі.

Джулія Робертс є обличчям колекцій Happy Sport та Happy Diamonds з 2021 року. Тепер вона стала глобальним амбасадором усіх колекцій жіночих прикрас та годинників.

Робертс каже, що в роликах сцени зі сценарію поєднуються з імпровізаційними моментами, які вона порівнює зі своїм першим виступом на кінофестивалі Канни в 2016 році разом з Chopard, офіційним партнером знаменитого кінофестивалю.

"Я запізнювалася і мчала коридором, — сказала вона у своїй заяві. Хтось все ще зашивав мене в сукні, тому ми всі бігли коридором до ліфта. І я просто подумала: "Це така класика".

Для кампанії Робертс носить сережки-серця Chopard Haute Joaillerie з 88 діамантами загальною вагою понад 28 каратів в оправі з 18-каратного білого золота. Сережки у формі серця обрала сама Робертс, якій сподобався їхній дизайн.

Раніше Фокус писав, що зірка фільму "Красуня" була шокована, дізнавшись під час недавнього епізоду "Finding Your Roots" Ancestry, що її прапрабабуся Рода Саттл Робертс мала роман із одруженим чоловіком після смерті її чоловіка Вілліса Робертса.