Джулія Робертс опублікувала знімок із чоловіком на честь річниці шлюбу

Зірка екрану святкує 21-шу річницю шлюбу з другим чоловіком.

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55-річна американська акторка Джулія Робертс, у якої 11 мільйонів підписників в Instagram, поділилася в соцмережі зворушливою фотографією зі своїм другим чоловіком, 54-річним американським оператором Деніелом Модером.

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На знімку, який зірка "Красуні" опублікувала на честь 21-ї річниці шлюбу, Робертс пристрасно цілує чоловіка.

"21 #truelove #heckyeah#fromhereonout", — підписала світлину володарка премії "Оскар", додавши два смайлики вибухів.

Підписники голлівудської знаменитості засипали подружжя теплими коментарями та привітаннями.

Минулого року голлівудська кінодіва розповіла, у чому її секрет міцного шлюбу.

"Я завжди кажу одне й те саме, і дотримуюся цього. Це обговорюється. І багато цілуватися", — поділилася Робертс.

Наразі пара виховує трьох дітей — близнючок Гейзел і Фіннеаса та сина Генрі.

Джулія Робертс і Деніел Модер Фото: Getty Images

До оператора Модера 55-річна Джулія Робертс була одружена два роки з кантрі-співаком Лайлом Ловеттом. А в молодості зірка зустрічалася з такими легендами кіно як Ліам Нісон і Меттью Перрі, Ділан МакДермонт і навіть Річард Гір, а за канадського актора Кіфера Сазерленда Робертс збиралася заміж, проте скасувала урочистість за три дні до події.

Із самим Деніелом Джулія познайомилася на знімальному майданчику фільму "Мексиканець". І, як відомо, це було кохання з першого погляду. На той момент оператор був одружений, проте згодом став зустрічатися і одружився з Робертс.

Також Фокус писав, що Джулія Робертс знялася в новій кампанії ювелірного бренду Chopard.