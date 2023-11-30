Джулія Робертс показала фото своїх 19-річних доньки та сина

Актокра рідко показує свою сім'ю на публіку

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56-річна голлівудська акторка Джулія Робертс показала рідкісні фото своїх дітей-близнюків, яким виповнилося 19-років. Архівні фото акторка опублікувала в своєму інстаграмі.

Знімок з малюками на руках — донько Хезел Патрішею і сином Фіннеасом Волтером акторка опублікувала з нагоди їх Дня народження.

Робертс рідко показує своє особисте життя в соціальних мережах, тому така відкритість доволі сміливий вчинок акторки.

"19. Немає слів, щоб висловити радість і щастя дикого галасливого спільного життя", — підписала фото з немовлятами Джулія.

Варто відзначити, що акторка перебуває у шлюбі з кінооператором Деніелом Модером вже більше 20 років.

Вже через два роки після одруження в пари народилася двійня. Пологи почалися раніше призначеного терміну на 4 тижня. Однак, попри завчасні пологи з малюками будов все добре, ніяких ускладнень не спостерігалося. Ще через три роки у пари народився ще один хлопчик, якого назвали Генрі Деніела Модеравід.

Відомо, що Джулія з сімʼєю живе у своєму пентхаусі в Нью-Йорку (на Мангеттені) і на ранчо в Тахо. Також акторка має особняк в Малібу, Каліфорнія.

У 2022 році в інтерв'ю CBS Sunday Morning Робертс зізналася, що має сімʼю мрії. Вона має з чоловіком ту сімʼю яку хотіла, тому з радістю повертається наприкінці дня і проводить час з дітьми та чоловіком.

Нагадаємо, Джулія Робертс опублікувала знімок із чоловіком на честь річниці шлюбу.