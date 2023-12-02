Холостая Луна в декабре 2023: когда будет и что нельзя делать

Холостая Луна — промежутки времени, когда Луна не взаимодействует ни с одной из планет, и эти периоды могут нести опасность для людей.

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Астролог Влад Росс предупреждает об опасности, ведь природа и человечество в период Холостой Луны будто замирают перед грядущим рывком, поэтому нам нужен отдых, иначе все может идти не по плану.

Что такое Луна без курса или Холостая Луна?

Раз в несколько суток Луна покидает созвездие Зодиака, чтобы совершить переход в следующее. Но есть периоды, когда она не взаимодействует ни с одной планет, эти промежутки и называют Холостой Луной.

Количество периодов Луны без курса в каждом месяце разное, и, имея знания о них, вы сможете сделать свою жизнь более гармоничной.

Когда Луна без курса будет в декабре 2023 года?

4 декабря 04:11 — 05:50

6 декабря 15:51 — 18:34

9 декабря 03:08 — 05:33

11 декабря 10:57 — 13:10

13 декабря 08:48 — 17:30

15 декабря 18:04 — 19:55

17 декабря 14:03 — 21:58

19 декабря 23:03 — 20 декабря 00:46

22 декабря 04:46 — 04:50

24 декабря 08:40 — 10:14

26 декабря 09:54 — 17:15

29 декабря 00:55 — 02:23

31 декабря 07:19 — 13:53

Луна без курса: что нельзя делать

принимать серьезные решения;

делать важные дела;

участвовать в переговорах;

планировать что-то;

делать ремонт;

проходить собеседования;

отправляться в поездки;

совершать крупные покупки;

делать уколы красоты;

сдавать анализы.

Луна без курса: что нужно делать

отдыхать и медитировать;

читать или смотреть что-то;

оставаться наедине;

заниматься любимым делом.

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