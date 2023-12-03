3 декабря 2023 года: пророка Софонии - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также брать и давать взаймы.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память пророка Софонии. Это один из двенадцати малых библейских пророков, написавший Книгу пророка Софонии, девятую среди книг "малых пророков". Святой предсказывал страшные Божьи наказания, которые падут на Иерусалим, потому что город не приближался к Богу, князья и священники были нечестивы, оскверняли святыни и не соблюдали законов. По его пророчеству после наказанья Божьего придет прощение. Пророк также предсказал рождение мессии Иисуса Христа.

Что нельзя делать 3 декабря:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

веселиться и кричать;

брать и давать взаймы.

Народные поверья и приметы:

яркие звезды — ждите метель;

громко поют птички — к оттепели;

уже лежит снег — в следующем году будет плохой урожай;

низко летают птицы — будет непогода;

дрова трещат в печке — скоро ударят морозы;

День ангела празднуют:

Андрей, Гаврило, Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Федор.

Родились в этот день:

1722 год — Григорий Сковорода, украинский философ, поэт, педагог;

1948 год — Оззи Осборн, британский рок-музыкант, певец, автор песен.

А также в этот день:

1992 год — отправлено первое СМС сообщение;

1994 год — Sony представила миру свою первую игровую консоль PlayStation;

2004 год – Верховный Суд Украины принял решение, согласно которому результаты выборов Президента Украины 21 ноября 2004 года были сфальсифицированы (действия Центральной избирательной комиссии признаны незаконными, а протокол ЦИК – недействительным).