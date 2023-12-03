Сальма Хайек, Ким Кардашьян и Николь Кидман в роскошных нарядах пришли на показ Balenciaga

Поклонники пришли на показ, несмотря на то, что в прошлом году бренд оказался в центре масштабного скандала.

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Ким Кардашьян, Николь Кидман и Сальма Хайек были среди модно одетых гостей, присутствовавших на показе Balenciaga Fall 2024 в субботу в Лос-Анджелесе. Показ проходил на перекрытой жилой улице в парке Хэнкок. Жителям квартала заплатили по 1000 долларов за дом за неудобства, связанные с шоу. Об этом пишет Daily Mail.

42-летняя Ким Кардашьян блистала в обтягивающих кружевных леггинсах телесного цвета, 56-летняя Кидман выбрала для шоу черное бархатное платье-пальто, обнажающее плечи, а Сальма Хайек появилась в облегающем черном платье, которое она сочетала с розовой сумочкой Balenciaga и туфлями на каблуках.

Ким Кардашьян Фото: Getty Images

Показ состоялся после того, как более года назад роскошный дом моды столкнулся с масштабной полемикой, когда потребители заявили, что их рекламная кампания, в которой были изображены дети, позирующие с медведями в одежде БДСМ, пропагандирует "эксплуатацию детей".

Показ Balenciaga Fall 2024

Ким Кардашьян принесла с собой сумку с букетом цветов, которые, как она сама сказала, она приготовила для креативного директора Balenciaga Демны Гвасалия.

После показа Кардашьян рассказала, что коллекция ее друга Демны была потрясающей и что особенно ей понравились свитшоты.

К ней присоединилась 28-летняя сестра Кендалл Дженнер, которая ошеломила своим черным макси-платьем без рукавов.

Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер

А Николь Кидман, которая ранее выходила на подиум на показе Balenciaga, продемонстрировала строгий наряд с декольте.

Николь Кидман Фото: Getty Images

Сальма Хайек тоже была не одна. На мероприятии к ней присоединился ее муж, французский миллиардер Франсуа-Анри Пино.

Сальма Хайек и Франуса Анри Пино Фото: Getty Images

И если большинство дам предпочли выбрать черные наряды, и добавить цвет за счет аксессуаров, то 31-летняя рэперша Cardi B выбрала искусственную шубу ярко-синего цвета.

Карди Би

Также на показе присутствовали Ева Лонгория в облегающем черном платье, Зои Дешанель, которая продемонстрировала шикарную фигуру в черном пиджаке и леггинсах и даже модель Виттория Черетти, которую считают новой девушкой Леонардо Ди Каприо.

Были на показе и популярные непо-бейби Бруклин Бекхэм и его жена Никола Пельтц.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Getty Images

Звезды были не только в зале, но и на подиуме. 60-летняя актриса Бриджит Нильсон стала одной из звезд показа, продемонстрировав шикарный черный ансамбль.

Бриджит Нильсен

Напомним, ранее Бриджит Нильсен дала откровенное интервью, рассказав о материнстве. Звезда "Рыжей Сони" родила дочь Фриду в 55 лет.