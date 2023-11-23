60-летняя Бриджит Нильсен рассказала о воспитании пятилетней дочери

После 13 лет ЭКО актриса забеременела в 54 года. Сейчас, в 60 лет, она говорит, что быть матерью — это лучшее, что может быть на свете.

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60-летняя Бриджит (Бригитта) Нильсен, звезда фильмов "Рыжая Соня" и "Рокки 4", рассказала, каково быть матерью в таком возрасте. Актрисе удалось забеременеть в 54 года после четырех сыновей. И сейчас она воспитывает дочь Фриду. Об этом пишет PEOPLE.

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"Половина мира говорила об этом, когда я забеременела в 54 года, включая моих четырех старших сыновей", — говорит Нильсен, которая родила дочь Фриду, когда ей было 55 лет.

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Бриджит Нильсен с дочерью

"Но, во-первых, не существует такого понятия, как "слишком старый". Мы не говорим этого мужчинам, у которых есть дети в возрасте 60, 70 и даже 80 лет! Посмотрите на Роберта Де Ниро . Ему 79 лет, и у него есть 7-месячный ребенок", — заявила актриса.

Нильсен утверждает, что ее мудрость и возраст делают ее отличным родителем.

"Знаете, как дети говорят, что бабушки самые лучшие? Я чувствую, что у меня есть такое мышление и эмоции. Сейчас у меня есть терпение и немного любви, и я думаю, это потому, что я в бабушкином возрасте", — пошутила она.

По ее словам, когда она была молодой мамой, ей часто приходилось совмещать одиночество, частые перелеты и съемки с материнством. А теперь Фрида на первом месте.

Бриджит Нильсен с дочерью

Нильсен, которая сейчас живет в Марбелье, Испания, со своим 45-летним итальянским мужем Маттиа Десси (они встретились, когда ей было 42, а ему 27), говорит, что она очень довольна тем, как сложилась ее жизнь во всех отношениях. Она больше не пьет и не курит и имеет возможность посвятить всю свою жизнь дочери.

Актриса отметила, что они с Десси делали ЭКО в течение 13 лет, прежде чем это сработало.

Бриджит Нильсен и Маттиа Десси Фото: Getty Images

"Врач предупредил меня, чтобы я реалистично оценивала свои шансы. Он сказал мне, что вероятность забеременеть у меня составляет два с половиной процента, поэтому, когда это наконец произошло, это было просто потрясающе. А потом был страх, потому что в свои 54 года я подвергалась высокому риску", — призналась она.

Но по ее словам, она зря переживала: беременность была легкой.

Напомним, Бриджит Нильсен была замужем четыре раза до пятого брака с Десси. Ее вторым мужем был Сильвестр Сталлоне. И это единственный брак оставшийся бездетным.

У Нильсен – четверо сыновей. Старший, Джулиан, родился в 1984 году от композитора Каспера Виндинга.

Напомним, ранее стало известно, что культовый фильм "Рыжая Соня", который сделал Нильсен звездой, переснимут в Голливуде.