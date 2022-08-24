В Голливуде переснимут культовый фильм про Рыжую Соню

Главная роль досталась итальянке Матильде Лутц

После слухов о том, что культовый фентезийный боевик "Рыжая Соня" будет переснят, продюсеры, наконец, выбрали актрису на главную роль. Об этом пишет Daily Mail.

Роль досталась итальянской актрисе Матильде Лутц, которая снималась в сериале "Медичи: Повелители Флоренции".

[ + – ] Матильда Лутц сыграет Рыжую Соню Фото: Instagram Matilda Lutz [ + – ] Матильда Лутц сыграет Рыжую Соню Фото: Instagram Matilda Lutz

А Бриджит Нильсен, исполнительница роли в оригинальном фильме 1985 года, уже заявила, что хотела бы сыграть мать главной героини.

"Я в отличной форме, я все еще могу сниматься в боевых сценах. Могу сыграть мать Рыжей Сони, научу ее сражаться на мечах и побеждать в бою", — сказала 59-летняя Нильсен в недавнем интервью.

Известно, что съемки пройдут в Греции и Болгарии. Более пока никаких подробностей нет.

Напомним, оригинальный фильм был снят по комиксам. Главные роли в нем исполнили Арнольд Шварценеггер и Бриджит Нильсен. На волне успеха фильмов про Конана "Рыжая Соня" тоже должна была собрать кассу, но провалилась в прокате, даже получив "Золотую малину".

[ + – ] Фильм "Рыжая Соня"

Впрочем, со временем картина стала считаться классикой. А вот сиквел находится в разработке уже много лет. Сначала, в 2008 году снимать его собирался Роберт Родригес, а роль Сони должна была исполнить Роуз МакГоуэн. Вышли даже постеры с ее портретом, но она повредила руку и отказалась от роли.

В 2021 году роль могла достаться актрисе Ханне Джон-Кеймен, но она отказалась из-за плотного графика.

Напомним, недавно в Сети появился трейлер голливудского ремейка популярной советской комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!". Главную роль в нем исполнила Эмма Робертс.