У Голлівуді перезнімуть культовий фільм про Руду Соню

Головна роль дісталася італійці Матильді Лутц.

Після чуток про те, що культовий фентезійний бойовик "Руда Соня" буде перезнятий, продюсери нарешті обрали акторку на головну роль. Про це пише Daily Mail.

Роль дісталася італійській акторці Матильді Лутц, яка знімалася в серіалі "Медичі: Володарі Флоренції".

[ + – ] Матильда Лутц зіграє Руду Соню Фото: Instagram Matilda Lutz [ + – ] Матильда Лутц зіграє Руду Соню Фото: Instagram Matilda Lutz

А Бриджит Нільсен, виконавиця ролі в оригінальному фільмі 1985 року, вже заявила, що хотіла б зіграти матір головної героїні.

"Я в чудовій формі, я все ще можу зніматися в бойових сценах. Можу зіграти мати Рудої Соні, навчу її битися на мечах і перемагати в бою", — сказала 59-річна Нільсен у недавньому інтерв'ю.

Відомо, що зйомки відбудуться в Греції та Болгарії. Більше поки що ніяких подробиць немає.

Нагадаємо, оригінальний фільм зняли за коміксами. Головні ролі в ньому виконали Арнольд Шварценеггер і Бриджит Нільсен. На хвилі успіху фільмів про Конана "Руда Соня" теж мала зібрати касу, але провалилася в прокаті, навіть отримавши "Золоту малину".

[ + – ] Фільм "Руда Соня"

Утім, згодом картина стала вважатися класикою. А ось сиквел перебуває в розробці вже багато років. Спочатку у 2008 році знімати його збирався Роберт Родрігес, а роль Соні мала виконати Роуз МакГовен. Вийшли навіть плакати з її портретом, але вона пошкодила руку та відмовилася від ролі.

У 2021 році роль могла дістатися актрисі Ганні Джон-Кеймен, але вона відмовилася через щільний графік.

Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явився трейлер голлівудського римейку популярної радянської комедії "Іронія долі, або З легкою парою!". Головну роль у ньому виконала Емма Робертс.