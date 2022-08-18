Вийшов перший трейлер голівудської версії комедії "Іронія долі, або З легкою парою"

Прем'єру фільму під назвою "Про долю" заплановано на 9 вересня.

У мережі з'явився перший трейлер голлівудської версії фільму "Іронія долі, або З легкою парою!" виробництва Metro-Goldwyn-Mayer. Назва картини — "Про долю", а в головних ролях знялися племінниця акторки Джулії Робертс Емма Робертс, Томас Манн та Меделін Петш. Режисером картини став росіянин Марюс Вайсберг.

Історія розгортається навколо двох молодих людей, Марго та Гріффіна, які вірять у кохання, але, здається, ніяк не можуть знайти його справжній зміст. Молоді люди не знають про існування одне одного і готуються зв'язати себе шлюбом зі своїми партнерами. Вони мешкають у дуже схожих будинках на дуже схожих вулицях (і навіть однаково кладуть ключі під вазоном біля дверей). Все їхнє життя змінюється, коли після вечірки Гріффін опиняється в спальні Марго, впевнений, що це його будинок. Згідно з трейлером, головна героїня попросить непроханого гостя приєднатися до неї на весіллі. Він погодиться, але вечір принесе чимало сюрпризів.

Фільм став англомовною адаптацією п'єси Ельдара Рязанова та Еміля Брагінського "З легкою парою! або Якось у новорічну ніч…".

Марюс Вайсберг відомий глядачам тим, що зняв такі комедії як "Ржевський проти Наполеона", "Кохання у великому місті", "Бабуся легкої поведінки".

Над сценарієм картини працювали сам Вайсберг, Володимир Кошелєв, а з американського боку до його створення приєдналася Тіффані Полсен, відома своєю роботою над комедією "Пара на свята". Продюсерами проєкту стануть Вінсент Ньюман, Марюс Вайсберг, Володимир Кошелєв та Марина Беспалов.

Прем'єра ремейку намічена на 9 вересня 2022 року.

Нагадаємо, 2007 року Тимур Бекмамбетов зняв продовження улюбленого народом телефільму "Іронія долі, або З легкою парою!". Картина вийшла у прокат напередодні Нового року і її неоднозначно зустріли глядачі та критики. На їхню думку, за глибиною та душевністю нова картина і близько не була схожа на першоджерело.