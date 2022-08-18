Вышел первый трейлер голивудской версии комедии "Ирония судьбы, или С легким паром"

Премьера фильма под названием "О судьбе" запланирована на 9 сентября.

В Сети появился первый трейлер голливудской версии фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" производства Metro-Goldwyn-Mayer. Название картины – "О судьбе", а в главных ролях снялись племянница актрисы Джулии Робертс Эмма Робертс, Томас Манн и Мэделин Петш. Режиссером картины стал россиянин Марюс Вайсберг.

История разворачивается вокруг двух молодых людей, Марго и Гриффина, которые верят в любовь, но, кажется, никак не могут найти ее истинный смысл. Молодые люди не знают о существовании друг друга и готовятся связать себя узами брака со своими партнерами. Они живут в очень похожих домах на очень похожих улицах (и даже одинаково кладут ключи под вазоном у двери). Вся их жизнь меняется, когда после вечеринки Гриффин оказывается в спальне Марго, уверенный, что это его дом. Согласно трейлеру, главная героиня попросит незваного гостя присоединиться к ней на свадьбе. Он согласится, но вечер принесет немало сюрпризов.

Фильм стал англоязычной адаптацией пьесы Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского "С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…".

Марюс Вайсберг известен зрителям тем, что снял такие комедии как "Ржевский против Наполеона", "Любовь в большом городе", "Бабушка легкого поведения".

Над сценарием картины работали сам Вайсберг, Владимир Кошелев, а с американской стороны к его созданию подключилась Тиффани Полсен, известная своей работой над комедией "Пара на праздники". Продюсерами проекта станут Винсент Ньюман, Марюс Вайсберг, Владимир Кошелев и Марина Беспалов

Премьера ремейка намечена на 9 сентября 2022 года.

Напомним, в 2007 году Тимур Бекмамбетов снял продолжение любимого народом телефильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Картина вышла в прокат накануне Нового года и была неоднозначно встречена зрителями и критиками. По их мнению, по глубине и душевности новая картина и близко не была похожа на первоисточник.